Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на складе с овощами

ВЛАДИВОСТОК, 19 фев - РИА Новости. Спасатели потушили открытое горение на крупном пожаре на 450 "квадратах" на складе во Владивостоке, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 300 квадратных метров в складском помещении с овощами на улице Калинина. Позже спасатели информировали, что огонь локализован на 450 "квадратах".
"В 21.29 огнеборцы ликвидировали открытое горение на складе, расположенном на улице Калинина. В настоящее время ведётся проливка тлеющих участков ... Общая площадь возгорания составила 450 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.