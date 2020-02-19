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Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на складе с овощами
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РИА Новости

Во Владивостоке ликвидировали открытое горение на складе с овощами

16:09 19.02.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев - РИА Новости. Спасатели потушили открытое горение на крупном пожаре на 450 "квадратах" на складе во Владивостоке, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 300 квадратных метров в складском помещении с овощами на улице Калинина. Позже спасатели информировали, что огонь локализован на 450 "квадратах".
"В 21.29 огнеборцы ликвидировали открытое горение на складе, расположенном на улице Калинина. В настоящее время ведётся проливка тлеющих участков ... Общая площадь возгорания составила 450 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
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