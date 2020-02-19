СК проводит проверку после гибели женщины при пожаре в доме в Сочи

СОЧИ, 19 фев - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства пожара в многоквартирном доме в Сочи, где погибла 78-летняя женщина, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, в среду днем в одной из квартир, расположенных на пятом этаже жилого дома на улице Труда, произошло возгорание. Соседи, увидев задымление, вызвали на место пожарную службу.
"После локализации возгорания в помещении квартиры было обнаружено тело 78-летней местной жительницы... Организована доследственная проверка... В настоящее время на месте работает следователь, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи установят причину и очаг возгорания. В рамках проверки будут проведены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.