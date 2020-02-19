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СК проводит проверку после гибели женщины при пожаре в доме в Сочи
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РИА Новости

СК проводит проверку после гибели женщины при пожаре в доме в Сочи

16:08 19.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
СОЧИ, 19 фев - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства пожара в многоквартирном доме в Сочи, где погибла 78-летняя женщина, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, в среду днем в одной из квартир, расположенных на пятом этаже жилого дома на улице Труда, произошло возгорание. Соседи, увидев задымление, вызвали на место пожарную службу.
"После локализации возгорания в помещении квартиры было обнаружено тело 78-летней местной жительницы... Организована доследственная проверка... В настоящее время на месте работает следователь, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи установят причину и очаг возгорания. В рамках проверки будут проведены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
Сотрудник пожарной охраны
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Следственный комитет России (СК РФ)СочиКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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