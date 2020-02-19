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В ФАС предложили размер выплат за "принудительный" патент
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РИА Новости

В ФАС предложили размер выплат за "принудительный" патент

16:07 19.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила размер выплат обладателям патентов за использование разработок без их согласия, но с разрешения правительства. Так, размер этой компенсации будет почти в 1000 раз меньше, чем годовая выручка от этого изобретения за предшествующий год, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством и размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Как пояснил РИА Новости начальник правового управления ФАС Артем Молчанов, Гражданский кодекс позволяет правительству принимать решения об использовании патента без согласия правообладателя в чрезвычайных ситуациях, в том числе, для защиты жизни и здоровья граждан, а также в интересах обороны и безопасности страны. "В подобных случаях решения принимаются в отношении прав патентообладателей вне зависимости от юрисдикции их регистрации", - пояснил он.
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"Размер компенсации устанавливается правительством РФ в размере: 1 миллион рублей – для патентообладателей, выручка от реализации изобретения, полезной модели или промышленного образца которых на территории РФ за календарный год, предшествующий принятию правительством … решения об использовании такого изобретения … составила менее 1 миллиарда рублей", - говорится в документе.
Также, если выручка составила от 1 до 5 миллиардов рублей, то компенсация составит 2,5 миллиона рублей, если более 5 миллиардов, то 5 миллионов рублей.
Предполагается, что выплата компенсации будет однократной за весь период действия разрешения правительства, однако если патентодержатель и лицо, которое использует его наработки, придут к соглашению, то к компенсации могут добавиться ежегодные выплаты, которые, однако, не могут быть выше 5% от выручки, полученной от использования патента. Предполагается, что публичное обсуждение и антикоррупционная экспертиза закончатся 19 марта.
В ноябре прошлого года глава ФАС Игорь Артемьев рассказал, что законопроект о введении механизма принудительного лицензирования лекарств внесен в Госдуму. Суть механизма заключается в том, чтобы при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ страна могла производить этот препарат сама, заплатив держателю патента. Также в ноябре Артемьев на встрече экс-премьер-министром Дмитрием Медведевым обратил внимание, что ФАС отмечала за последние годы прецеденты, когда иностранные корпорации отказывались поставлять жизненно важные лекарства в РФ. Он также пояснил, что это, прежде всего, касается препаратов для людей с неизлечимыми заболеваниями.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФИгорь АртемьевРоссияОбщество
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