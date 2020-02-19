В ФАС предложили размер выплат за "принудительный" патент

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила размер выплат обладателям патентов за использование разработок без их согласия, но с разрешения правительства. Так, размер этой компенсации будет почти в 1000 раз меньше, чем годовая выручка от этого изобретения за предшествующий год, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством и размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснил РИА Новости начальник правового управления ФАС Артем Молчанов, Гражданский кодекс позволяет правительству принимать решения об использовании патента без согласия правообладателя в чрезвычайных ситуациях, в том числе, для защиты жизни и здоровья граждан, а также в интересах обороны и безопасности страны. "В подобных случаях решения принимаются в отношении прав патентообладателей вне зависимости от юрисдикции их регистрации", - пояснил он.

"Размер компенсации устанавливается правительством РФ в размере: 1 миллион рублей – для патентообладателей, выручка от реализации изобретения, полезной модели или промышленного образца которых на территории РФ за календарный год, предшествующий принятию правительством … решения об использовании такого изобретения … составила менее 1 миллиарда рублей", - говорится в документе.

Также, если выручка составила от 1 до 5 миллиардов рублей, то компенсация составит 2,5 миллиона рублей, если более 5 миллиардов, то 5 миллионов рублей.

Предполагается, что выплата компенсации будет однократной за весь период действия разрешения правительства, однако если патентодержатель и лицо, которое использует его наработки, придут к соглашению, то к компенсации могут добавиться ежегодные выплаты, которые, однако, не могут быть выше 5% от выручки, полученной от использования патента. Предполагается, что публичное обсуждение и антикоррупционная экспертиза закончатся 19 марта.