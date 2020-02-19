Меркель прокомментировала отношения правящих партий Германии с АдГ

БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Немецкие партии, которые входят в правительственную коалицию, не сотрудничают с "Альтернативой для Германии", это остается в силе, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Для нас остается в силе, для партии, в которой я принадлежу, и для всех партий, кто представлен в коалиции, что мы не сотрудничаем с "Альтернативой для Германии". К такому выводу мы пришли, изучив программу партии", - сказала канцлер, добавив, что "сотрудничества с АдГ не будет".
Ранее председатель партии немецких консерваторов, Христианско-демократического союза (ХДС), Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что намерена сложить с себя обязанности лидера и не баллотироваться в канцлеры на следующих федеральных выборах. Ее решение было связано в том числе со скандалом в Тюрингии, где фракция ХДС в ландтаге вопреки линии федерального бюро проголосовала вместе с "Альтернативой для Германии" и обеспечила избрание премьер-министром Томаса Кеммериха.