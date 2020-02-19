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Меркель прокомментировала отношения правящих партий Германии с АдГ
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РИА Новости

Меркель прокомментировала отношения правящих партий Германии с АдГ

16:07 19.02.2020
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© AFP 2020 / Odd AndersenАвтобус с логотипом партии "Альтернатива для Германии" во Франкфурте
Автобус с логотипом партии Альтернатива для Германии во Франкфурте
© AFP 2020 / Odd Andersen
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Немецкие партии, которые входят в правительственную коалицию, не сотрудничают с "Альтернативой для Германии", это остается в силе, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Для нас остается в силе, для партии, в которой я принадлежу, и для всех партий, кто представлен в коалиции, что мы не сотрудничаем с "Альтернативой для Германии". К такому выводу мы пришли, изучив программу партии", - сказала канцлер, добавив, что "сотрудничества с АдГ не будет".
Ранее председатель партии немецких консерваторов, Христианско-демократического союза (ХДС), Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что намерена сложить с себя обязанности лидера и не баллотироваться в канцлеры на следующих федеральных выборах. Ее решение было связано в том числе со скандалом в Тюрингии, где фракция ХДС в ландтаге вопреки линии федерального бюро проголосовала вместе с "Альтернативой для Германии" и обеспечила избрание премьер-министром Томаса Кеммериха.
Хук с ультраправа. АдГ захватила власть в Тюрингии
7 февраля, 16:41Акценты
Хук с ультраправа. АдГ захватила власть в ТюрингииАдГ в Тюрингии разыграла комбинацию креативную по мысли и красивую по исполнению. Сделала своим джокером легионера. Уж на что Меркель на коалиционных переговорах собаку съела, и та поперхнулась.
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Альтернатива для Германии (партия)Христианско-демократический союз ГерманииАнгела МеркельГерманияВ мире
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