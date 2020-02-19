Меркель прокомментировала отношения правящих партий Германии с АдГ

"Для нас остается в силе, для партии, в которой я принадлежу, и для всех партий, кто представлен в коалиции, что мы не сотрудничаем с "Альтернативой для Германии". К такому выводу мы пришли, изучив программу партии", - сказала канцлер, добавив, что "сотрудничества с АдГ не будет".