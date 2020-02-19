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Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370
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РИА Новости

Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370

16:07 19.02.2020
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© AP Photo / Reunion 1ereОбломки самолета, найденные в Сен-Андре, Реюньон. Стоп-кадр из видео
Обломки самолета, найденные в Сен-Андре, Реюньон. Стоп-кадр из видео
© AP Photo / Reunion 1ere
Обломки самолета, найденные в Сен-Андре, Реюньон. Стоп-кадр из видео. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявил, что власти страны никогда не исключали возможного преступного сговора в исчезновении следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера, сообщает местный портал Free Malaysia Today.
Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.
Поиск пропавшего самолета Malaysian Airlines в Индийском океане
Вчера, 10:41
Экс-премьер Австралии сообщил подробности пропавшего рейса MH370
"Я должен отметить, что такой возможный сценарий никогда не исключался во время поиска и проведения расследования", - заявил Разак.
По словам Разака, в рамках расследования власти Малайзии также уделяли большое внимание политической принадлежности пилота. Как заявил бывший премьер, предположения властей страны не были преданы гласности, несмотря на попытки оппозиции обвинить его правительство в предвзятом подходе к ситуации.
"Это было бы несправедливо и юридически безответственно, так как черные ящики и речевые самописцы не были найдены и, следовательно, не было убедительных доказательств того, несет ли пилот единоличную или совместную ответственность", - заявил Разак в интервью порталу. Он также добавил, что пилот был активным членом оппозиционной партии и был связан с ее лидером.
По его словам, у правительства было несколько причин полагать, что пилот самолета причастен к произошедшему, включая тот факт, что передатчики самолета были отключены, когда он должен был влететь в воздушное пространство Вьетнама. "Это говорит о том, что кто бы ни был ответственен, он имел глубокие знания в сфере коммерческих рейсов", - добавил Разак. При этом экс-премьер Малайзии выступил против обвинения пилота "до тех пор, пока черные ящики и бортовые самописцы не будут обнаружены".
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.
Тень новозеладского самолета P3 Orion, участвующего в поисках пропавшего Боинга MH370 в водах Индийского океана
8 марта 2019, 08:00
"Позывной — башни-близнецы". Тайна пилота пропавшего малайзийского "Боинга"
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Наджиб РазакМалайзияВ мире
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