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https://ria.ru/20200219/1564972542.html
В ГД внесли проект о проведении амнистии в связи с 75-летием Победы
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РИА Новости

В ГД внесли проект о проведении амнистии в связи с 75-летием Победы

16:06 19.02.2020 (обновлено: 16:28 19.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы
Пленарное заседание Государственной Думы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутат от КПРФ Сергей Шаргунов внес в Госдуму проект постановления нижней палаты парламента о проведении амнистии в связи с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, следует из электронной базы ГД.
"В соответствии со статьей 103 Конституции Российской Федерации Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации наделена правом объявления амнистии. Объявление амнистии входит в исключительную компетенцию Государственной Думы. Проектами постановлений предлагается провести амнистию в ознаменование 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в пояснительной записке.
Депутат предлагает распространить акт об амнистии на впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, среди которых - лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества, и приравненные к ним лица; лица, выполнявшие воинский либо служебный долг в Афганистане или других государствах, где велись боевые действия; несовершеннолетние, беременные женщины, женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет. В этом перечне также инвалиды I или II группы, а также больные активной формой туберкулеза, отнесенные в установленном порядке к I или II группе диспансерного учета, и больные онкологическими заболеваниями III или IV группы.
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"Актом амнистии предлагается сократить неотбытую часть наказания следующим категориям лиц: осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за умышленные преступления - на одну треть; осужденным к лишению свободы на срок свыше десяти лет за умышленные преступления - на одну четверть", - говорится в пояснительной записке.
Применение амнистии исключается в отношении осужденных за умышленные убийства, изнасилования, грабежи, разбои, терроризм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, в отношении опасных и особо опасных рецидивистов, лиц, совершивших новое преступление, отбывая наказание в местах лишения свободы.
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Сергей ШаргуновАфганистанРоссияГосдума РФОбщество
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