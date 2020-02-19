В ГД внесли проект о проведении амнистии в связи с 75-летием Победы

Депутат предлагает распространить акт об амнистии на впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, среди которых - лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества, и приравненные к ним лица; лица, выполнявшие воинский либо служебный долг в Афганистане или других государствах, где велись боевые действия; несовершеннолетние, беременные женщины, женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет. В этом перечне также инвалиды I или II группы, а также больные активной формой туберкулеза, отнесенные в установленном порядке к I или II группе диспансерного учета, и больные онкологическими заболеваниями III или IV группы.