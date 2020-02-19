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Мишустин поздравил коллектив Гохрана со столетием ведомства
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РИА Новости

Мишустин поздравил коллектив Гохрана со столетием ведомства

16:04 19.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив Гохрана со 100-летием со дня образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Важно, что вы оказываете поддержку современным мастерам декоративно-прикладного искусства, изучаете традиции российских ювелиров, ведете активную научную и просветительскую деятельность. Выставки Гохрана пользуются популярностью у людей самых разных возрастов. Ваш вклад в сохранение культурного наследия нашей страны заслуживает искренней признательности", - говорится в телеграмме.
Золотой слиток
22 декабря 2019, 01:19
Гохран России
По словам премьера, на протяжении столетия ведомство участвует в решении важных государственных задач, способствует пополнению золотовалютных резервов России. Проводится огромная работа – специалисты приобретают драгоценные металлы и камни, обеспечивают их сохранность, осуществляют реставрацию.
"Знаменитое подразделение Гохрана – Алмазный фонд – одна из крупнейших коллекций в мире. Она открыта для всех, кто хочет лучше узнать нашу страну, ведь представленные экспонаты обладают огромной исторической и художественной ценностью", - подчеркнул Мишустин.
Премьер пожелал работникам Гохрана крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.
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Гохран РФМихаил МишустинРоссияОбщество
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