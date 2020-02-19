Мишустин поздравил коллектив Гохрана со столетием ведомства

"Важно, что вы оказываете поддержку современным мастерам декоративно-прикладного искусства, изучаете традиции российских ювелиров, ведете активную научную и просветительскую деятельность. Выставки Гохрана пользуются популярностью у людей самых разных возрастов. Ваш вклад в сохранение культурного наследия нашей страны заслуживает искренней признательности", - говорится в телеграмме.

По словам премьера, на протяжении столетия ведомство участвует в решении важных государственных задач, способствует пополнению золотовалютных резервов России. Проводится огромная работа – специалисты приобретают драгоценные металлы и камни, обеспечивают их сохранность, осуществляют реставрацию.

"Знаменитое подразделение Гохрана – Алмазный фонд – одна из крупнейших коллекций в мире. Она открыта для всех, кто хочет лучше узнать нашу страну, ведь представленные экспонаты обладают огромной исторической и художественной ценностью", - подчеркнул Мишустин.