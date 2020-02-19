Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-02-19T16:03+0300
https://ria.ru/20200219/1564972413.html
"Энел Россия" прогнозирует снижение чистой прибыли к 2022 году
https://cdn21.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_cfb147c6b0fd449fdc51e2f4317b5ca7.jpg
РИА Новости

"Энел Россия" прогнозирует снижение чистой прибыли к 2022 году

16:03 19.02.2020
41
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Энел Россия" прогнозирует чистую прибыль от обычных видов деятельности на уровне 6,2 миллиарда рублей за 2020 год, 3,6 миллиарда рублей за 2021 год, 4,5 миллиарда рублей за 2022 год, говорится в стратегическом плане компании ко Дню инвестора и аналитика.
"Чистая прибыль от обычных видов деятельности достигнет 4,5 миллиарда рублей в 2022 году по сравнению с 7,4 миллиарда рублей, запланированными на 2019 год. На сопоставимой основе, или за вычетом Рефтинской ГРЭС в 2019 году, чистая прибыль в 2022 году ориентировочно будет на уровне 2019 года, на динамике негативно скажется рост финансовых затрат с 2021 года после ввода в эксплуатацию проектов на основе возобновляемых источников энергии", - поясняет компания.
Как уточняется в материалах, чистая прибыль компании от обычных видов деятельности по итогам 2019 года ожидается на уровне 7,4 миллиарда рублей с учетом Рефтинской ГРЭС, без учета - 4,6 миллиарда рублей.
По прогнозам компании, чистый долг "Энел Россия" к 2022 году вырастет до 33,5 миллиарда рублей.
Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
Вчера, 15:59Теплоснабжение
Бумаги "Энел Россия" дешевеют на 8% на фоне негативных прогнозов
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЭнел Россия
Рекомендуем
"Энел Россия" ожидает следующий транш за Рефтинскую ГРЭС до октября
Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
Бумаги "Энел Россия" дешевеют на 8% на фоне негативных прогнозов
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
"Энел Россия" примет участие в следующих отборах на модернизацию ТЭС
Красноярск, виды города
Красноярские ТЭЦ зафиксировали снижение производства тепла на 18%
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Минздрав наградил медиков, работающих с эвакуированными из Китая
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой фракции Единая Россия в Государственной думе Сергеем Неверовым
Путин обсудил с Бегловым строительство артпарка в Петербурге
Пункт продажи лотерейных билетов в Казани
Дума приняла во II чтении проект об идентификации участников лотерей
Санкт-Петербургская Филармония им. Шостаковича
Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру
Жительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда по ее делу
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Люди зря считали, что Собчак недорабатывает, считает Кудрин
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет встречу с Грефом
Статуя Фемиды
В Петербурге суд вернул в больницу еще одну сбежавшую пациентку
Владимир Путин возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака
Путин в Петербурге возложил цветы к памятнику Собчаку
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
На Кубани пьяный полицейский устроил смертельное ДТП
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Мишустин освободил Соболева и Осипова от должностей в правительстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту упавшего Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:08Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек
Лента новостейМолния