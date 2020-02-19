"Энел Россия" прогнозирует снижение чистой прибыли к 2022 году

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Энел Россия" прогнозирует чистую прибыль от обычных видов деятельности на уровне 6,2 миллиарда рублей за 2020 год, 3,6 миллиарда рублей за 2021 год, 4,5 миллиарда рублей за 2022 год, говорится в стратегическом плане компании ко Дню инвестора и аналитика.
"Чистая прибыль от обычных видов деятельности достигнет 4,5 миллиарда рублей в 2022 году по сравнению с 7,4 миллиарда рублей, запланированными на 2019 год. На сопоставимой основе, или за вычетом Рефтинской ГРЭС в 2019 году, чистая прибыль в 2022 году ориентировочно будет на уровне 2019 года, на динамике негативно скажется рост финансовых затрат с 2021 года после ввода в эксплуатацию проектов на основе возобновляемых источников энергии", - поясняет компания.
Как уточняется в материалах, чистая прибыль компании от обычных видов деятельности по итогам 2019 года ожидается на уровне 7,4 миллиарда рублей с учетом Рефтинской ГРЭС, без учета - 4,6 миллиарда рублей.
По прогнозам компании, чистый долг "Энел Россия" к 2022 году вырастет до 33,5 миллиарда рублей.