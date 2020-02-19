"Энел Россия" прогнозирует снижение чистой прибыли к 2022 году

"Чистая прибыль от обычных видов деятельности достигнет 4,5 миллиарда рублей в 2022 году по сравнению с 7,4 миллиарда рублей, запланированными на 2019 год. На сопоставимой основе, или за вычетом Рефтинской ГРЭС в 2019 году, чистая прибыль в 2022 году ориентировочно будет на уровне 2019 года, на динамике негативно скажется рост финансовых затрат с 2021 года после ввода в эксплуатацию проектов на основе возобновляемых источников энергии", - поясняет компания.