"Лукойл" ищет подрядчика на модернизацию Краснодарской ТЭЦ

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. ООО "Лукойл-Кубаньэнерго" объявило запрос технико-коммерческих предложений на модернизацию трех энергоблоков Краснодарской ТЭЦ, начальная сумма контракта составляет порядка 7,9 миллиарда рублей, следует из данных с портала госзакупок.

Закупка состоит из трех лотов стоимостью 2 миллиарда рублей, 2,64 миллиарда рублей и 3,24 миллиарда рублей.

Договоры подразумевают комплектную поставку оборудования и оказание услуг по шефнадзору за монтажом и за наладкой работы энергоблоков.

Согласно графику поставки товара и оказания услуг, работы будут осуществляться в 2021-2024 годах.

Предложения принимаются до 10.00 мск 2 марта. Итоги планируется подвести 10 марта.