"Лукойл" ищет подрядчика на модернизацию Краснодарской ТЭЦ

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. ООО "Лукойл-Кубаньэнерго" объявило запрос технико-коммерческих предложений на модернизацию трех энергоблоков Краснодарской ТЭЦ, начальная сумма контракта составляет порядка 7,9 миллиарда рублей, следует из данных с портала госзакупок.
Закупка состоит из трех лотов стоимостью 2 миллиарда рублей, 2,64 миллиарда рублей и 3,24 миллиарда рублей.
Договоры подразумевают комплектную поставку оборудования и оказание услуг по шефнадзору за монтажом и за наладкой работы энергоблоков.
Согласно графику поставки товара и оказания услуг, работы будут осуществляться в 2021-2024 годах.
Предложения принимаются до 10.00 мск 2 марта. Итоги планируется подвести 10 марта.
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"Лукойл" в мае прошлого года сообщал, что одобрены проекты модернизации трех энергоблоков Краснодарской ТЭЦ по 150 МВт каждый с вводом в эксплуатацию в 2022-2024 годах. Они предусматривают комплексную замену паровых турбин и основных элементов котельного оборудования с использованием отечественного паросилового оборудования.