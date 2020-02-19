"Мужчина моей мечты" Крис Нот стал отцом во второй раз

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американский актер Крис Нот, известный по роли Мистера Бига ("мужчина мечты" Кэрри Брэдшоу. — Прим.ред.) в сериале "Секс в большом городе", опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что стал отцом во второй раз.
"К нам спустился с небес второй сын Китс!" — написал Нот. — "Прекрасное пленяет навсегда" (фраза из поэмы Джона Китса "Эндимион". — Прим.ред.).
Как сообщает Mirror, 65-летний актер и его 37-летняя жена актриса Тара Уилсон назвали мальчика в честь английского поэта Джона Китса.
Пара, которая познакомилась в 2002 году и узаконила отношения в 2012, воспитывает 12-летнего сына Ориона.
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