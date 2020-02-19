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"Мужчина моей мечты" Крис Нот стал отцом во второй раз
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РИА Новости

"Мужчина моей мечты" Крис Нот стал отцом во второй раз

20:53 19.02.2020
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© HBO Films (2010)Кадр из фильма "Секс в большом городе-2"
Кадр из фильма Секс в большом городе-2
© HBO Films (2010)
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американский актер Крис Нот, известный по роли Мистера Бига ("мужчина мечты" Кэрри Брэдшоу. — Прим.ред.) в сериале "Секс в большом городе", опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что стал отцом во второй раз.

"К нам спустился с небес второй сын Китс!" — написал Нот. — "Прекрасное пленяет навсегда" (фраза из поэмы Джона Китса "Эндимион". — Прим.ред.).

Как сообщает Mirror, 65-летний актер и его 37-летняя жена актриса Тара Уилсон назвали мальчика в честь английского поэта Джона Китса.
Пара, которая познакомилась в 2002 году и узаконила отношения в 2012, воспитывает 12-летнего сына Ориона.
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