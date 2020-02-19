"Мужчина моей мечты" Крис Нот стал отцом во второй раз

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американский актер Крис Нот, известный по роли Мистера Бига ("мужчина мечты" Кэрри Брэдшоу. — Прим.ред.) в сериале "Секс в большом городе", опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что стал отцом во второй раз.