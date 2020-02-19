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Экс-чиновник на Урале признал вину по делу о взятке
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РИА Новости

Экс-чиновник на Урале признал вину по делу о взятке

15:57 19.02.2020 (обновлено: 16:49 19.02.2020)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов признал вину в посредничестве при получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского районного суда Екатеринбурга, который рассматривает ходатайство следствия о его аресте.
Ранее суд арестовал на два месяца другого фигуранта дела - генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова по обвинению в получении взятки.
"Признаю", - сказал Шилиманов в ответ на вопрос судьи о том, признает ли он вину.
Как ранее сообщил РИА Новости адвокат Кызласова Алексей Зорин, гендиректору ОЭЗ вменяют получение взятки в размере 2,5 миллионов рублей.
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По предварительным данным следствия, в середине 2019 года Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору, Шилиманов предложил выступить посредником. Вечером 17 февраля гендиректор принял от представителя подрядной организации, как полагают следователи, часть взятки, после чего подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по Свердловской области.
ОЭЗ "Титановая долина" - одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Приоритетные отрасли — производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство стройматериалов. Дата создания ОЭЗ - декабрь 2010 года. Соучредители ОЭЗ "Титановая долина" - правительство Свердловской области и АО "Особые экономические зоны". Объем запланированного бюджетного финансирования проекта — 9,5 миллиарда рублей.
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ОЭЗ "Титановая долина"Свердловская областьЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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