Экс-чиновник на Урале признал вину по делу о взятке

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Экс-замминистра экономики Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов признал вину в посредничестве при получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского районного суда Екатеринбурга , который рассматривает ходатайство следствия о его аресте.

Ранее суд арестовал на два месяца другого фигуранта дела - генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова по обвинению в получении взятки.

"Признаю", - сказал Шилиманов в ответ на вопрос судьи о том, признает ли он вину.

Как ранее сообщил РИА Новости адвокат Кызласова Алексей Зорин, гендиректору ОЭЗ вменяют получение взятки в размере 2,5 миллионов рублей.

По предварительным данным следствия, в середине 2019 года Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору, Шилиманов предложил выступить посредником. Вечером 17 февраля гендиректор принял от представителя подрядной организации, как полагают следователи, часть взятки, после чего подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по Свердловской области.