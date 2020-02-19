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В Боливии сотрудники аэропорта задержаны из-за самолета с кокаином
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РИА Новости

В Боливии сотрудники аэропорта задержаны из-за самолета с кокаином

15:56 19.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Мексики
Полиция Мексики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция Мексики. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Несколько сотрудников одного из аэропортов в Боливии были задержаны представителями отделения местной полиции по борьбе с наркотиками в рамках расследования дела о задержанном в Мексике самолете почти с тонной кокаина на борту, сообщает издание Deber со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в конце января. Подозрительный частный самолет был замечен в воздушном пространстве Мексики. За ним были направлены самолеты ВВС страны. Пилоты воздушного судна были вынуждены совершить посадку на аэродроме одного из поселков. Военнослужащие проверили самолет и нашли на его борту 32 пакета с веществом, схожим с кокаином, общий вес которого достигал почти тонну.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
30 января, 09:53
В Мексике задержали самолет из Аргентины почти с тонной наркотиков
В результате операции были задержаны два гражданина Боливии. По данным министерства национальной обороны Мексики, самолет, предположительно, вылетел из Аргентины и держал курс на остров Косумель. Ранее сообщалось, что самолет вылетел из аргентинского города Сальта и перед взлетом прошел проверку, на борту не было обнаружено наркотиков. Власти Аргентины склоняются к версии, что после вылета из Сальты самолет сделал остановку в Боливии или Перу, где наркотики были погружены на борт.
По данным издания, во вторник вечером были задержаны несколько сотрудников аэропорта города Гуаярамерин на севере Боливии, которых подозревают в связи с задержанными боливийскими пилотами. Они были помещены под стражу.
Источники в полиции подтвердили, что задержанный в Мексике самолет останавливался на дозаправку в этом аэропорту.
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