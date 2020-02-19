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"ВКонтакте" обновила дизайн мобильного приложения
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РИА Новости

"ВКонтакте" обновила дизайн мобильного приложения

15:51 19.02.2020
1974
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте"
Страница социальной сети Вконтакте
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" полностью обновила дизайн мобильного приложения, приложение VK уже обновилось у части пользователей, а в ближайшие недели новая версия станет доступна всем, говорится в сообщении компании.
"ВКонтакте" запустила новую версию мобильного приложения. Изменились дизайн и навигация: в первой вкладке объединились ленты новостей и рекомендаций, во второй — мини-приложения, VK Pay, сообщества и стриминговые сервисы. Далее расположились вкладки для общения и поиска друзей, а также профиль — для публикации новых материалов", - отмечается в сообщении.
В новой версии из приложения пропали лишние разделители, громоздкие синие "шапки", были обновлены иконки и шрифты. Пять обновленных вкладок внизу экрана предоставляют доступ к самым важным разделам: "Новости", "Обзор", "Сообщения", "Друзья", "Профиль".
В разделе "Новости" собраны истории и записи от друзей, а также публикации сообществ. "Достаточно смахнуть влево, чтобы перейти в раздел "Интересное". В нем — рекомендованные материалы. Во вкладке "Для Вас" — посты, подобранные по интересам пользователя. Рядом — медиа "Фокус" от "ВКонтакте", а также тематические ленты, которые вместе с алгоритмами составляют отдельные редакции из пользователей-экспертов в своих категориях. Кроме того, из вкладки "Новости" можно открыть камеру "ВКонтакте", чтобы снять историю, включить прямой эфир или отсканировать QR-код", - говорится в сообщении.
Страница социальной сети Вконтакте
12 декабря 2019, 13:15
ВКонтакте запустила новый раздел "Воспоминания"
Во вкладке "Обзор" расположены "Сообщества", VK Pay, мини-приложения платформы VK Mini Apps и все стриминговые сервисы — "Музыка", "Видео", "Трансляции" и "Подкасты". Сейчас на платформе VK Mini Apps — 13 тысяч активных мини-приложений, а пользуются ими 23 миллиона человек в месяц.
Вкладка "Друзья" расположилась рядом с "Сообщениями". В ней можно принимать новые заявки, искать друзей и добавлять их по QR-коду, а также узнать, у кого из знакомых сегодня день рождения. Вкладка "Профиль" позволит, как и прежде, посмотреть опубликованные материалы и отредактировать любую информацию.
Логотип социальной сети ВКонтакте
13 ноября 2019, 21:10
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