ВОЗ не зарегистрировала в КНДР новых случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 19 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ни одного случая нового Ни одного случая нового коронавируса COVID-2019 пока не было зарегистрировано в Северной Корее , страна располагает возможностями по четкому выявлению заболевания, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"Министерство здравоохранения Корейской Народно-Демократической Республики сообщило ВОЗ, что в период с 30 декабря 2019 года по 9 февраля 2020 года в страну прибыл 7281 человек. Из них у 141 человека была обнаружена повышенная температура, их проверили на COVID-19. Все они прошли тест с отрицательным результатом", - сказал он.

По словам Язаревича, КНДР располагает возможностями для проведения лабораторных тестов на новый коронавирус, а эксперты прошли подготовку ВОЗ по проведению тестов на грипп в одной из гонконгских лабораторий в прошлом году.

По просьбе министерства здравоохранения КНДР ВОЗ также предоставила Пхеньяну лабораторные реагенты и средства индивидуальной защиты - очки, перчатки, маски и халаты, - которые будут использоваться медицинскими работниками.