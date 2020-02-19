Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T16:05+0300
https://ria.ru/20200219/1564971583.html
ВОЗ не зарегистрировала в КНДР новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564667486_0:213:3072:1941_1036x0_80_0_0_7098b296dbe913044b191236c1884b26.jpg
РИА Новости

ВОЗ не зарегистрировала в КНДР новых случаев заражения коронавирусом

16:05 19.02.2020
859
© REUTERS / cnsphoto Дезинфекция офисного помещения в Шанхае
Дезинфекция офисного помещения в Шанхае
© REUTERS / cnsphoto
ЖЕНЕВА, 19 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ни одного случая нового коронавируса COVID-2019 пока не было зарегистрировано в Северной Корее, страна располагает возможностями по четкому выявлению заболевания, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
"Министерство здравоохранения Корейской Народно-Демократической Республики сообщило ВОЗ, что в период с 30 декабря 2019 года по 9 февраля 2020 года в страну прибыл 7281 человек. Из них у 141 человека была обнаружена повышенная температура, их проверили на COVID-19. Все они прошли тест с отрицательным результатом", - сказал он.
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Вчера, 15:16
В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране
По словам Язаревича, КНДР располагает возможностями для проведения лабораторных тестов на новый коронавирус, а эксперты прошли подготовку ВОЗ по проведению тестов на грипп в одной из гонконгских лабораторий в прошлом году.
По просьбе министерства здравоохранения КНДР ВОЗ также предоставила Пхеньяну лабораторные реагенты и средства индивидуальной защиты - очки, перчатки, маски и халаты, - которые будут использоваться медицинскими работниками.
Санитарная обработка на улице в Гуанчжоу, КНР
Вчера, 14:38
Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Позже ВОЗ присвоила новому коронавирусу, который является возбудителем заболевания, официальное название COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае к настоящему времени уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения, из них три – с летальным исходом.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
210000
Обсудить 0
КоронавирусыРаспространение нового коронавирусаВОЗПхеньянКНДРУханьВ мире
Рекомендуем
Санитарная обработка на улице в Гуанчжоу, КНР
Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране
Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
Уханьский институт вирусологии прокомментировал слухи о коронавирусе
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Иране от коронавируса погибли два человека
Прохожие на Крымском мосту в Москве.
АТОР рассказала, как россияне проведут длинные выходные
Пациент, выздоровевший после заболевания коронавирусом, сдает кровь в больнице китайского города Ляньюньган
Пик эпидемии коронавируса пройден, заявили в Китае
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Новый коронавирус может стать хронической болезнью, считает эксперт
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай. 9 февраля 2020
Главврач еще одной больницы в Ухане заразилась коронавирусом
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
Пассажиры московского метро в защитных масках
В Москве в общественном транспорте ведут мониторинг из-за коронавируса
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess достигло 621
Коронавирус 2019-nCoV
Эксперт рассказал о зависимости коронавируса от погоды
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
В Китае за сутки излечились от коронавируса больше людей, чем заболели
Проверка температуры тела пассажирки на станции в Джакарте, Индонезия
СМИ: число зараженных коронавирусом за пределами Китая выросло до 1011
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту упавшего Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36В Сети появилось видео инцидента с российским "Тигром" в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:08Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек
Лента новостейМолния