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Корпорация МСП представила портал Бизнес-навигатора МСП в Ташкенте
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РИА Новости

Корпорация МСП представила портал Бизнес-навигатора МСП в Ташкенте

15:49 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкГорода мира. Ташкент
Города мира. Ташкент
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Корпорация МСП провела презентацию портала Бизнес-навигатора МСП в Ташкенте в рамках совместной рабочей встречи в Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба Корпорации.
В ходе презентации представители корпорации рассказали о проекте по развитию информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП России и Узбекистана с помощью сервисов портала "Бизнес-навигатор МСП". Так, были показаны возможности просчета бизнес-плана на разные виды бизнеса, поиск помещений с удобным трафиком и поиском конкурентов поблизости и так далее, отмечается в сообщении.
"Малый и средний бизнес Узбекистана и России схожи. В России малые предприниматели могут выполнять высокотехнологичные закупки, причем в некоторых моментах, не уступая большому бизнесу. У малого бизнеса Узбекистана есть такой же потенциал. А аналог бизнес-навигатора МСП поможет начать дело, найти финансовую поддержку, будет полностью учитывать правовое и налоговое законодательство страны. Портал Бизнес-навигатора хорошо пошёл в России, в том числе повлиял и на участие малого бизнеса в закупках. Уверены, пойдёт и в Узбекистане", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора Корпорации МСП Никиты Банцекина.
Он отметил, что корпорация активно взаимодействует со странами СНГ по вопросам развития инструментов государственной поддержки МСП. Опыт России в этой сфере представляет интерес для государств-участников содружества.
Банцекин добавил, что по опыту прошлых проектов на запуск аналога навигатора может понадобиться год.
Стенд АО МСП Банк
Вчера, 12:10
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Портал Бизнес-навигатора МСП создан Корпорацией МСП, с помощью сервисов портала можно создать и развивать свой бизнес, в формате "одного окна" получать актуальную информацию о мерах государственной поддержки субъектов МСП. Сервисы Бизнес-навигатора позволяют определить рыночную нишу, подобрать помещение, рассчитать примерный бизнес-план, получить информацию о доступных субъектам МСП мерах поддержки, подобрать специализированные кредитно-гарантийные и лизинговые продукты. На базе сервисов Портала доступны возможности по проверке контрагентов, поиску информации о закупках крупнейших заказчиков и многое другое, напомнили в пресс-службе.
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Корпорация МСПРоссия
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