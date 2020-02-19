Корпорация МСП представила портал Бизнес-навигатора МСП в Ташкенте

"Малый и средний бизнес Узбекистана и России схожи. В России малые предприниматели могут выполнять высокотехнологичные закупки, причем в некоторых моментах, не уступая большому бизнесу. У малого бизнеса Узбекистана есть такой же потенциал. А аналог бизнес-навигатора МСП поможет начать дело, найти финансовую поддержку, будет полностью учитывать правовое и налоговое законодательство страны. Портал Бизнес-навигатора хорошо пошёл в России, в том числе повлиял и на участие малого бизнеса в закупках. Уверены, пойдёт и в Узбекистане", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора Корпорации МСП Никиты Банцекина.