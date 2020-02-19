Астраханского депутата исключили из ЕР за угрозы журналисту

"Сегодня Измайлов исключен из партии "Единая Россия". Такое решение было принято Президиумом регионального политсовета на основании выводов организационно-кадровой комиссии", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что этому решению предшествовала большая работа и всестороннее изучение ситуации.