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Астраханского депутата исключили из ЕР за угрозы журналисту
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РИА Новости

Астраханского депутата исключили из ЕР за угрозы журналисту

15:52 19.02.2020 (обновлено: 16:06 19.02.2020)
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© Фото : сайт Городской Дум АстраханиИльдар Измайлов
Ильдар Измайлов
© Фото : сайт Городской Дум Астрахани
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Президиум регионального политсовета "Единой России" в среду исключил из партии руководителя фракции ЕР в Астраханской гордуме Ильдара Измайлова, который угрожал журналисту, сообщил РИА Новости представитель астраханского отделения партии.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что зампредседателя гордумы Астрахани, руководитель фракции ЕР в Гордуме Ильдар Измайлов угрожал журналисту Александру Алымову. Поводом стал негативный пост в Telegram-канале, в котором фигурировала фамилия Измайлова. Секретарь Астраханского отделения ЕР Игорь Мартынов поручил комиссии по организационно-кадровой работе в реготделении партии разобраться в ситуации.
"Сегодня Измайлов исключен из партии "Единая Россия". Такое решение было принято Президиумом регионального политсовета на основании выводов организационно-кадровой комиссии", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что этому решению предшествовала большая работа и всестороннее изучение ситуации.
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Единая РоссияАстраханьПолитика
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