СК завел дело о халатности после обрушения моста в Оренбурге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности должностных лиц завели после обрушения моста в Уголовное дело о халатности должностных лиц завели после обрушения моста в Оренбурге в ходе ремонтных работ, сообщает СУСК РФ по региону.

Вечером 2 декабря 2019 года обрушился пролет автомобильного моста на въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина. Обрушение произошло, когда по ремонтируемому мосту при проведении работ проезжал большегруз с полуприцепом, в результате пострадали два человека. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба).

"По данным следствия, с сентября по декабрь 2019 года должностные лица главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области, ненадлежащим образом исполняя свои должностные обязанности, утвердили схему дорожного движения подрядной организации, которая заведомо не соответствовала дорожной обстановке на путепроводе автомобильной дороги "Обход Оренбурга". Кроме того, вопрос о ремонте путепровода своевременно не рассматривался, несмотря на наличие в апреле 2019 году сведений о его аварийности", - говорится в сообщении СУСК. В результате этого, подчеркивает следственное управление, произошло обрушение путепровода.