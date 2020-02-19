СК завел дело о халатности после обрушения моста в Оренбурге

Вечером 2 декабря 2019 года обрушился пролет автомобильного моста на въезде в Оренбург со стороны колхоза Ленина. Обрушение произошло, когда по ремонтируемому мосту при проведении работ проезжал большегруз с полуприцепом, в результате пострадали два человека. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба).
"По данным следствия, с сентября по декабрь 2019 года должностные лица главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области, ненадлежащим образом исполняя свои должностные обязанности, утвердили схему дорожного движения подрядной организации, которая заведомо не соответствовала дорожной обстановке на путепроводе автомобильной дороги "Обход Оренбурга". Кроме того, вопрос о ремонте путепровода своевременно не рассматривался, несмотря на наличие в апреле 2019 году сведений о его аварийности", - говорится в сообщении СУСК. В результате этого, подчеркивает следственное управление, произошло обрушение путепровода.
"По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц лица главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления", - отмечается в сообщении.
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