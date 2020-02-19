Выяснилось, какой отдых предпочитают россияне в 2020 году

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Эксперты провели опрос и выяснили, какой отдых выбирают российские туристы в этом году, сообщает momondo.ru.

В исследовании приняли участие 1000 человек. Можно было выбирать несколько вариантов ответов. Самым популярным оказался пляжный отдых. Его назвали 64 процента респондентов. В прошлом году их было на три процента меньше.

На втором месте — дачный, его предпочли 45 процентов опрошенных.

Замыкает тройку спорт и активный отдых, который выбрали 42 процента респондентов.

Примерно 39 процентов проголосовали за экскурсии по городу, а 35 процентов — за путешествия по стране.