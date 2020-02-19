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Туризм
2020-02-19T20:54+0300
https://ria.ru/20200219/1564971183.html
Выяснилось, какой отдых предпочитают россияне в 2020 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/156028/44/1560284435_0:189:2546:1621_1036x0_80_0_0_0bc4edeb41ff89d9d2e52303aef196ef.jpg
РИА Новости

Выяснилось, какой отдых предпочитают россияне в 2020 году

20:54 19.02.2020
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© Depositphotos / apolobayДевушка на пляже
Девушка на пляже
© Depositphotos / apolobay
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Эксперты провели опрос и выяснили, какой отдых выбирают российские туристы в этом году, сообщает momondo.ru.
В исследовании приняли участие 1000 человек. Можно было выбирать несколько вариантов ответов. Самым популярным оказался пляжный отдых. Его назвали 64 процента респондентов. В прошлом году их было на три процента меньше.
На втором месте — дачный, его предпочли 45 процентов опрошенных.
Замыкает тройку спорт и активный отдых, который выбрали 42 процента респондентов.
Примерно 39 процентов проголосовали за экскурсии по городу, а 35 процентов — за путешествия по стране.
Спа, релаксу и йоге отдали предпочтение 19 процентов респондентов, по 15 процентов — круизам и горным лыжам. Наименее популярным оказалось паломничество, его выбрали всего пять процентов.
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