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В Великобритании фермерам разрешат привлекать больше сезонных рабочих
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РИА Новости

В Великобритании фермерам разрешат привлекать больше сезонных рабочих

15:40 19.02.2020
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© AFP 2020 / Oli ScarffГуси на ферме в Великобритании
Гуси на ферме в Великобритании
© AFP 2020 / Oli Scarff
Гуси на ферме в Великобритании . Архивное фото
ЛОНДОН, 19 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании в текущем году разрешит фермерским хозяйствам привлекать до 10 тысяч иностранных сезонных рабочих, что в четыре раза больше, чем в 2019 году, следует из сообщения британского министерства по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.
"В этом году правительство увеличит в четыре раза количество рабочих, которые фермы могут привлекать на временной основе из-за пределов ЕС для выполнения сезонных работ", - говорится в сообщении ведомства.
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Таким образом, правительство намерено "поддержать жизненно важный сектор садоводства в Великобритании и дать производителям фруктов и овощей доступ к гораздо большему количеству работников", - отметили в министерстве.
"Расширение нашего сезонного пилотного проекта поможет нашим фермерам в сборе урожая этим летом, и в то же время позволит нам протестировать этот подход. Мы всегда будем поддерживать наших фермеров, которые производят всемирно известные британские продукты в соответствии с самыми высокими стандартами в мире", - заявил министр по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Джордж Юстис.
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