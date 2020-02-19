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Депутат прокомментировал отставку Суркова
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РИА Новости

Депутат прокомментировал отставку Суркова

15:40 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВладислав Сурков
Владислав Сурков
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Владислав Сурков. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Константин Затулин прокомментировал ситуацию вокруг ухода Владислава Суркова с поста помощника президента России. Об этом сообщил RT.
По словам парламентария, то, что Сурков анонсировал свою отставку заранее, создало интригу вокруг этого события.
"И интрига продолжалась в течение нескольких недель: все-таки состоится этот уход или нет. Несмотря на заявление людей, к нему близких… не было, как мне известно, ни самого заявления Суркова об уходе, ни подписанного указа об уходе до самого последнего момента, до вчерашнего дня. Вот была такая интрига", — сказал Затулин.
Депутат назвал Суркова ярким и неординарным человеком. Он рассказал, что работал с экс-помощником президента над упрощением предоставления российского гражданства жителям ЛНР и ЛНР, а также двух областей юго-востока Украины.
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Затулин допустил, что Сурков вернется в политику, но отказался делать предположения о новой должности и роли.
"Я думаю, что президент заинтересован в определённой степени, чтобы он дальше оставался в его обойме. Скорее всего, это так, но в каком качестве — на этот вопрос я ответить не могу, потому что я не Сурков и не президент", — пояснил депутат.
Он добавил, что остается интрига, будет ли Сурков работать в администрации президента в составе "команды Путина" или "будет отпущен на вольные хлеба".
"Но я склоняюсь скорее к первому, чем ко второму", — заключил парламентарий.
Владислав Сурков занимал должность помощника президента с 20 сентября 2013. Он курировал отношения с Абхазией и Южной Осетией и занимался вопросами урегулирования ситуации на Украине. Сурков участвовал на экспертном уровне в работе "нормандского формата", в который, помимо России и Украины, входят Германия и Франция.
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Владислав СурковГосдума РФКонстантин ЗатулинРоссияПолитика
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