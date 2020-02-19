Депутат прокомментировал отставку Суркова

По словам парламентария, то, что Сурков анонсировал свою отставку заранее, создало интригу вокруг этого события.

"И интрига продолжалась в течение нескольких недель: все-таки состоится этот уход или нет. Несмотря на заявление людей, к нему близких… не было, как мне известно, ни самого заявления Суркова об уходе, ни подписанного указа об уходе до самого последнего момента, до вчерашнего дня. Вот была такая интрига", — сказал Затулин.

Депутат назвал Суркова ярким и неординарным человеком. Он рассказал, что работал с экс-помощником президента над упрощением предоставления российского гражданства жителям ЛНР и ЛНР, а также двух областей юго-востока Украины.

Затулин допустил, что Сурков вернется в политику, но отказался делать предположения о новой должности и роли.

"Я думаю, что президент заинтересован в определённой степени, чтобы он дальше оставался в его обойме. Скорее всего, это так, но в каком качестве — на этот вопрос я ответить не могу, потому что я не Сурков и не президент", — пояснил депутат.

Он добавил, что остается интрига, будет ли Сурков работать в администрации президента в составе "команды Путина" или "будет отпущен на вольные хлеба".

"Но я склоняюсь скорее к первому, чем ко второму", — заключил парламентарий.