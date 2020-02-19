МВД упростит ввоз наркосодержащих препаратов

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. МВД России подготовило проект изменений в постановление правительства РФ, упрощающий компаниям ввоз и вывоз наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Документ предусматривает внесение в постановление правительства РФ №181 от 21 марта 2011 года.
Уточняется, что проект разработан для "оптимизации перечня документов", предоставляемых компаниями (участниками внешнеторговой деятельности), при обращении в МВД России и Росздравнадзор для получения разрешения на ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Кроме того, изменения коснутся и сокращения сроков принятия указанными ведомствами решений по полученным запросам.
В частности, как следует из проекта постановления, МВД предлагает исключить из перечня "копию выписки из учредительных документов заявителя, в соответствии с которыми руководитель или другое лицо обладают правом действовать от имени заявителя без доверенности".
Предполагается, что постановление вступит в силу с января 2021 года.
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