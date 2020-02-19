Два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря, преодолели около 4,5 тысячи километров, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи преодолели около 4,5 тысячи километров и находились в воздухе более пяти часов", - говорится в сообщении.
На маршруте самолеты сопровождали истребители Южного военного округа.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Российское оборонное ведомство подчеркивает, что все полеты самолеты ВКС России выполняют в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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