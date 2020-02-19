Два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи преодолели около 4,5 тысячи километров и находились в воздухе более пяти часов", - говорится в сообщении.