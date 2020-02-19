На Кубани пьяный полицейский устроил смертельное ДТП

"По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешенный скоростной режим и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault. В результате ДТП 37-летняя пассажирка Renault получила травмы и через непродолжительное время скончалась в лечебном учреждении. Двухлетний ребенок погибшей, находившийся в автомобиле, доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь", - отмечается в релизе.