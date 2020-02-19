На Кубани пьяный полицейский устроил смертельное ДТП

КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Мать двухлетней малышки на Кубани погибла в автоаварии с участковым, который, по данным следствия, пьяным выехал на полосу встречного движения, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего участкового уполномоченного отдела МВД России по Северскому району. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 37-летней женщины", - говорится в сообщении.
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В ночь на минувшее воскресенье полицейский двигался на своем автомобиле BMW по поселку Ильскому.
"По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешенный скоростной режим и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault. В результате ДТП 37-летняя пассажирка Renault получила травмы и через непродолжительное время скончалась в лечебном учреждении. Двухлетний ребенок погибшей, находившийся в автомобиле, доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь", - отмечается в релизе.
Сообщается, что подозреваемый взят под стражу, следователь устанавливает обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили о назначении служебной проверки в связи с инцидентом.
"Решается вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - информирует ведомство.
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