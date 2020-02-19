Правительство Германии продлило участие в двух миссиях НАТО

БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Правительство Германии в среду продлило участие своих военнослужащих в миссиях НАТО в Афганистане и Средиземном море, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Речь идет о миссиях "Решительная поддержка" в Афганистане и морской операции под руководством НАТО Sea Guardian в Средиземном море.
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"Федеральное правительство приняло решение сегодня продолжить участие в миссии "Решительная поддержка", в рамках которой осуществляется подготовка и поддержка афганских служб безопасности, а также в операции Sea Guardian", - заявила она на брифинге в среду.
Мандат бундесвера продлен до марта 2021 года. Деммер напомнила, что позиция правительства ФРГ в отношении Афганистана заключается в необходимости нахождения политического решения. Целями операции в Средиземном море остаются борьба с терроризмом, контрабандой оружия.
Число военнослужащих, участвующих в миссиях, остается неизменным. В настоящее время в "Решительной поддержке" участвуют 1,2 тысячи немецких солдат и военных инструкторов (возможно увеличение до 1,3 тысячи человек), в миссии Sea Guardian немецкий контингент состоит из 250 солдат с возможным увеличением до 650.
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