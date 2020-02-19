В России появился самолет-фотограф на базе серийного Ан-140

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева (входит в дивизион транспортной авиации ОАК) завершил модернизацию серийного самолета Ан-140-100 в варианте аэросъемки, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.
"Выпущен комплект конструкторской и технологической документации и дополнения к эксплуатационно-технической документации. На воздушном судне была проведена необходимая доработка планера и систем, установлено специальное оборудование, позволяющее проводить картографическую аэросъемку местности", - говорится в релизе.
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В ближайшее время модернизированный самолет пройдет проверки и приступит к тестовым полетам.
Ан-140-100, модернизированный в варианте картографической аэросъемки местности, сможет проводить фотосъемку с высоким разрешением. Качество получаемых изображений обеспечат широкое применение полученных данных в различных сферах деятельности. Материалы в дальнейшем могут быть использованы для создания электронных и цифровых карт, пространственных и трехмерных моделей поверхности и дна водоемов, а также планов шельфа и внутренних водоемов.
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