"Роснефть" назвала сроки контрактов с польской Orlen на поставки нефти

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. " Роснефть " в 2019 году заключила двухлетний контракт с польским концерном PKN Orlen на поставку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши и продлила на три года контракт с PKN Orlen на поставку нефти на НПЗ в Чехии, говорится в сообщении "Роснефти".

"Роснефть" в 2019 году заключила двухлетний контракт с компанией PKN Orlen SA на поставку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши и пролонгировала на следующие 3 года контракт с PKN Orlen SA на поставку нефти на НПЗ в Чехии", - сообщает компания. Помимо этого, был заключен контракт с японской компанией JXTG Nippon на поставку нефти сортов ВСТО и СОКОЛ в 2020 году, отмечает "Роснефть".

Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 11 февраля сообщил, что "Роснефть" пролонгировала долгосрочные контракты на поставку нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши и Чехии, в том числе в Германию, не раскрыв подробностей контрактов.

В июне 2016 года "Роснефть" и PKN Orlen подписали продление контракта на поставку нефти в направлении Чехии. Контракт продлевался сроком на три года с 1 июля 2016 года по 30 июня 2019 года и предусматривал возможность увеличения поставок "Роснефтью" до 15,8 миллиона тонн нефти в адрес PKN Orlen.

В феврале 2013 года "Роснефть" и PKN Orlen подписали контракт на поставку нефти в Польшу по нефтепроводу "Дружба". Данный контракт предусматривал поставку около 18 миллионов тонн нефти в период до 31 января 2016 года. Затем контракт был продлен до 31 января 2019 года, а стороны договорились об увеличении поставок до 25,2 миллиона тонн нефти.

Также в июне 2013 года стороны заключили контракт на поставку нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба". Данный контракт предусматривал поставку до 8 миллионов тонн нефти. В апреле 2015 года компании заключили приложение к контракту на поставку нефти в Чехию по южной ветке нефтепровода "Дружба" на период до 30 июня 2016 года, подразумевающее рост поставок нефти на НПЗ PKN Orlen в Чехии на 120 тысяч тонн в месяц.