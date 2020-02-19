СМИ сообщили о трех погибших при нападении боевиков на автобус в Кении

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*, базируется в Сомали. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН, террористы группировки также совершают нападения в соседней Кении. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.