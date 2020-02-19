СМИ сообщили о трех погибших при нападении боевиков на автобус в Кении

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Боевики группировки "Аш-Шабаб" напали на автобус на северо-востоке Кении, в результате чего три человека были убиты и пятеро получили ранения, сообщает телеканал Citizen TV Kenya.
Отмечается, что вооруженные люди в среду напали на автобус, который направлялся в столицу Кении Найроби. Атака произошла в округе Мандера на границе с Сомали. Канал отмечает, что один из пострадавших - водитель автобуса, многие пассажиры убежали с места происшествия.
Боевики, добавляет канал, нарастили темпы атак с начала января.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*, базируется в Сомали. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН, террористы группировки также совершают нападения в соседней Кении. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Запрещенная в России террористическая организация
30 сентября 2019, 12:52СМИ: боевики "Аш-Шабаб" напали на американскую военную базу в Сомали