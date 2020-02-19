Космонавт Савиных сдал в музей шапку, в которой спасал станцию "Салют"

Станция "Cалют-7" перестала отвечать на сигналы из ЦУПа 11 февраля 1985 года. Она находилась в автономном полете. Без электропитания станция стала неуправляемой и непригодной для проживания из-за того, что замёрзла. На "Салют-7" было решено отправить экипаж в составе Владимира Джанибекова и Виктора Савиных – самых опытных на тот момент действующих космонавтов, и они спасли станцию.