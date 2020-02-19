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Космонавт Савиных сдал в музей шапку, в которой спасал станцию "Салют"
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РИА Новости

Космонавт Савиных сдал в музей шапку, в которой спасал станцию "Салют"

15:25 19.02.2020
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© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкЭкипаж космического корабля "Союз Т-13"
Экипаж космического корабля Союз Т-13
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
Экипаж космического корабля "Союз Т-13". Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Космонавт Виктор Савиных передал в Музей космонавтики связанную женой шапку, в которой он спасал замерзшую орбитальную станцию "Салют-7", говорится в пресс-релизе музея.
"Дважды Герой Советского Союза Виктор Петрович Савиных передал в фонды музея шапку из экспедиции на станцию "Салют-7". Предчувствуя опасность, с которой встретится экипаж Владимира Александровича Джанибекова и Виктора Петровича Савиных в космосе, супруга космонавта Лилия Алексеевна Савиных связала для них две шапочки. Её любовь и тепло согревали космонавтов в самые трудные дни на неуправляемой замороженной станции "Салют-7", - говорится в сообщении.
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Станция "Cалют-7" перестала отвечать на сигналы из ЦУПа 11 февраля 1985 года. Она находилась в автономном полете. Без электропитания станция стала неуправляемой и непригодной для проживания из-за того, что замёрзла. На "Салют-7" было решено отправить экипаж в составе Владимира Джанибекова и Виктора Савиных – самых опытных на тот момент действующих космонавтов, и они спасли станцию.
В фонды музея также переданы картины кисти Алексея Леонова.
Помимо того, Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (предприятие Роскосмоса) передал музею макеты лунных баз, выполненные в 1970-х годах.
Космонавт Олег Артемьев передал в музей волка Забиваку - символ чемпионата мира-2018 по футболу, служившего индикатором невесомости в космическом корабле "Союз МС-08".
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Хочу стать космонавтомОлег АртемовВиктор СавиныхВладимир ДжанибековАлексей ЛеоновЦентр управления полетамиКосмос - РИА Наука
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