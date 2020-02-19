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В ООН надеются возобновить в Женеве переговоры ливийской комиссии
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РИА Новости

В ООН надеются возобновить в Женеве переговоры ливийской комиссии

15:25 19.02.2020
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© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
ЖЕНЕВА, 19 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Миссия ООН по поддержке в Ливии рассчитывает на возобновление в Женеве переговоров совместной военной комиссии Ливии в формате "5+5", призывает прекратить провокационные действия, говорится в заявлении миссии, распространенном в среду.
"Миссия ООН по поддержке в Ливии надеется возобновить второй раунд переговоров совместной ливийской военной комиссии и вновь выражает решительное осуждение вчерашней бомбардировки Ливийской национальной армией морского порта Триполи, что привело к большому количеству жертв и могло привести к катастрофе, если бы были задеты суда, которые перевозят сжиженный газ", - говорится в заявлении.
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В миссии ООН призвали "прекратить эскалацию и провокационные действия, особенно расширение зоны конфликта", а также призвали обе стороны возобновить диалог для достижения урегулирования.
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила, что во вторник нанесла удары по складу оружия и боеприпасов в порту ливийской столицы Триполи в ответ на нарушение прекращения огня со стороны террористических группировок. ЛНА также заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами. В тот же день Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке участия в переговорах по военным вопросам, которые начались в Женеве 18 февраля, и официально уведомило об этом ООН.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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