В ООН надеются возобновить в Женеве переговоры ливийской комиссии

ЖЕНЕВА, 19 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Миссия ООН по поддержке в Миссия ООН по поддержке в Ливии рассчитывает на возобновление в Женеве переговоров совместной военной комиссии Ливии в формате "5+5", призывает прекратить провокационные действия, говорится в заявлении миссии, распространенном в среду.

"Миссия ООН по поддержке в Ливии надеется возобновить второй раунд переговоров совместной ливийской военной комиссии и вновь выражает решительное осуждение вчерашней бомбардировки Ливийской национальной армией морского порта Триполи, что привело к большому количеству жертв и могло привести к катастрофе, если бы были задеты суда, которые перевозят сжиженный газ", - говорится в заявлении.

В миссии ООН призвали "прекратить эскалацию и провокационные действия, особенно расширение зоны конфликта", а также призвали обе стороны возобновить диалог для достижения урегулирования.

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила, что во вторник нанесла удары по складу оружия и боеприпасов в порту ливийской столицы Триполи в ответ на нарушение прекращения огня со стороны террористических группировок. ЛНА также заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами. В тот же день Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке участия в переговорах по военным вопросам, которые начались в Женеве 18 февраля, и официально уведомило об этом ООН.