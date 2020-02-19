В Екатеринбурге арестовали директора ОЭЗ "Титановая долина"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду заключил под стражу гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) " Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду заключил под стражу гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) " Титановая долина " Артемия Кызласова по обвинению в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил избрать в отношении Кызласова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 17 апреля", - сказала судья, учтя, у Кызласова нет регистрации в Свердловской области.

По этому делу обвинение также предъявлено бывшему замминистра экономики области Михаилу Шилиманову.

Как сообщал адвокат Алексей Зорин РИА Новости, гендиректор ОЭЗ задержан по подозрению в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, Шилиманов же, по данным следствия, был посредником.

По предварительным данным следствия, в середине прошлого года подозреваемый гендиректор потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору.

Вечером 17 февраля гендиректор принял от представителя подрядной организации, как полагают следователи, часть взятки, после чего подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ по Свердловской области.