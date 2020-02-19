В Екатеринбурге арестовали директора ОЭЗ "Титановая долина"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду заключил под стражу гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова по обвинению в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил избрать в отношении Кызласова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 17 апреля", - сказала судья, учтя, у Кызласова нет регистрации в Свердловской области.
По этому делу обвинение также предъявлено бывшему замминистра экономики области Михаилу Шилиманову.
Как сообщал адвокат Алексей Зорин РИА Новости, гендиректор ОЭЗ задержан по подозрению в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, Шилиманов же, по данным следствия, был посредником.
По предварительным данным следствия, в середине прошлого года подозреваемый гендиректор потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору.
Вечером 17 февраля гендиректор принял от представителя подрядной организации, как полагают следователи, часть взятки, после чего подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ по Свердловской области.
Теперь Кызласову грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки, Шилиманову - до 12 лет и тоже 70-кратный штраф.
18 февраля, 10:18Чиновнику вменяют посредничество во взятке главе "Титановой долины"