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Косачев осудил невыдачу американской визы Воронцову
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РИА Новости

Косачев осудил невыдачу американской визы Воронцову

15:19 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняКонстантин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
ЛИВИНГСТОН (Республика Замбия), 19 фев - РИА Новости. Невыдачу визы США главе российской делегации на заседание комиссии ООН по разоружению Константину Воронцову можно считать попыткой американцев показать всему миру, что американцам "закон не писан", это вопрос принципа, считает глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.
Ранее комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
"То, что происходит, мне совершенно очевидно - американцы пытаются показать всему миру, что американцам закон не писан, в том числе и в международных обязательствах, которые США приняли на себя, когда решался вопрос о том, чтобы размещать штаб-квартиру ООН на американской земле... Для американцев, судя по всему, это вопрос принципа, тут дело не в конкретных персоналиях, а в том, чтобы показать, что никто ничего с США сделать не сможет",- сказал Косачев РИА Новости.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Вчера, 12:15Сказано в эфире
"Хамское поведение". Главе делегации РФ в ООН не выдали визу СШАРоссия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы главе российской делегации Комиссии по разоружению Константину Воронцову. В эфире радио Sputnik бывший советский дипломат в США и ФРГ Николай Платошкин прокомментировал ситуацию.
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Константин КосачевООНРоссияСШАВ мире
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