Косачев осудил невыдачу американской визы Воронцову

"То, что происходит, мне совершенно очевидно - американцы пытаются показать всему миру, что американцам закон не писан, в том числе и в международных обязательствах, которые США приняли на себя, когда решался вопрос о том, чтобы размещать штаб-квартиру ООН на американской земле... Для американцев, судя по всему, это вопрос принципа, тут дело не в конкретных персоналиях, а в том, чтобы показать, что никто ничего с США сделать не сможет",- сказал Косачев РИА Новости.