Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко объяснил, почему значительная часть российских школьников пожаловалась на недоедание во время учебы. В интервью радиостанции " Говорит Москва " он указал на большую учебную нагрузку и другие факторы.

"Сто процентов должны пожаловаться на чувство голода", — заявил Онищенко.

Он объяснил это тем, что из-за тяжелой образовательной программы дети постоянно интенсивно работают в школе и испытывают стресс. Другая причина кроется в семьях. Депутат указал на безразличных к собственным детям родителей, из-за которых дети не имеют возможности есть горячую пищу за пределами школ.

"Ребенок должен получать пищу каждый пять часов, он в школе находится 6,8,10 часов. 60% от суточной нормы ребёнок должен получать во время обучения в школе", — рассказал Онищенко.

По его словам, является неотъемлемой частью образования.

Депутат также объяснил жалобы некоторых детей на внешний вид и вкус еды в столовых. По его словам, часть подростков привыкла к "нездоровой пище в блестящих упаковках". Однако Онищенко также считает, что следует работать над качеством блюд, а меню должно быть разнообразным.

"Питание есть, оно перманентно, над ним надо постоянно работать, совершенствовать, использовать современные технологии. Питать детей мы обязаны! Должен быть завтрак и полноценные обеды", — пояснил парламентарий.