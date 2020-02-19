Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко объяснил, почему значительная часть российских школьников пожаловалась на недоедание во время учебы. В интервью радиостанции "Говорит Москва" он указал на большую учебную нагрузку и другие факторы.
"Сто процентов должны пожаловаться на чувство голода", — заявил Онищенко.
Он объяснил это тем, что из-за тяжелой образовательной программы дети постоянно интенсивно работают в школе и испытывают стресс. Другая причина кроется в семьях. Депутат указал на безразличных к собственным детям родителей, из-за которых дети не имеют возможности есть горячую пищу за пределами школ.
"Ребенок должен получать пищу каждый пять часов, он в школе находится 6,8,10 часов. 60% от суточной нормы ребёнок должен получать во время обучения в школе", — рассказал Онищенко.
По его словам, является неотъемлемой частью образования.
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Депутат также объяснил жалобы некоторых детей на внешний вид и вкус еды в столовых. По его словам, часть подростков привыкла к "нездоровой пище в блестящих упаковках". Однако Онищенко также считает, что следует работать над качеством блюд, а меню должно быть разнообразным.
"Питание есть, оно перманентно, над ним надо постоянно работать, совершенствовать, использовать современные технологии. Питать детей мы обязаны! Должен быть завтрак и полноценные обеды", — пояснил парламентарий.
Ранее РБК опубликовал результаты опроса, согласно которому 31% российских школьников пожаловались на чувство голода во время учебы, а почти четверть опрошенных осталась недовольной предлагаемой в столовых едой.