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ЛНР приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ
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РИА Новости

ЛНР приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ

15:12 19.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики приобщит материалы об обстрелах жилых массивов в подконтрольных ЛНР Золотом-5, Донецком и Голубовском к уголовному делу против украинских силовиков, заявил в среду РИА Новости представитель ведомства Кирилл Белов.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об обострении ситуации у линии соприкосновения. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об 11 обстрелах за сутки, в результате которых погиб ополченец и ранен житель ЛНР. Также, по данным ведомства, были повреждены ряд жилых домов.
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"На место обстрела для фиксации последствий, а также опроса потерпевших и свидетелей выезжали следователи Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры ЛНР", - сообщил Белов.
Собеседник агентства уточнил, что вся полученная информация будет приобщена к ранее возбужденному уголовному делу по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны и геноцид". По данным ведомства, огонь по территории республики велся с позиций 93 и 72 бригад ВС Украины.
"Проверяется информация о причастности руководства 46 бригады ВСУ к обстрелу прифронтовых населенных пунктов ЛНР", - добавил представитель Генпрокуратуры.
В декабре 2016 года Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело по факту обстрелов территории республики со стороны ВС Украины. В ведомстве создали специальный отдел, занимающийся конкретно этим делом.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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