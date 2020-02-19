В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Выступающие за отставку главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника проводят митинг в центре Киева, передает издание "Левый берег".
По данным издания, в акции принимают участие сотрудники компании "Агрохолдинг", которая принадлежит олигарху Олегу Бахматюку, против которого НАБУ возбудило дело о присвоении 49 миллионов долларов.
"Около 1,5 тысячи человек в среду вышли на митинг с требованием уволить директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Участники акции (это сотрудники олигарха Олега Бахматюка, фигуранта дела НАБУ) заблокировали проезжую часть на улице Грушевского у здания кабмина", - пишет издание.
Перед зданием правительства установили сцену, а напротив - фуру с плакатом "Сытник, не мешай работать".
Затем участники митинга перешли к зданию Верховной рады.
Ранее на сайте Верховной рады был зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Сытник заявил, что уйдет в отставку, когда осознает, что "выполнил свою миссию".