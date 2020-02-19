В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро

"Бесплатный" сыр. На что пошли деньги Сороса на Украине? Генпрокуратура Украина подтвердила сотрудничество с фондом Джорджа Сороса. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник высказал мнение, что имела место оригинальная форма подкупа чиновников.