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В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
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РИА Новости

В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро

15:11 19.02.2020 (обновлено: 15:12 19.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Выступающие за отставку главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника проводят митинг в центре Киева, передает издание "Левый берег".
По данным издания, в акции принимают участие сотрудники компании "Агрохолдинг", которая принадлежит олигарху Олегу Бахматюку, против которого НАБУ возбудило дело о присвоении 49 миллионов долларов.
"Около 1,5 тысячи человек в среду вышли на митинг с требованием уволить директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Участники акции (это сотрудники олигарха Олега Бахматюка, фигуранта дела НАБУ) заблокировали проезжую часть на улице Грушевского у здания кабмина", - пишет издание.
Перед зданием правительства установили сцену, а напротив - фуру с плакатом "Сытник, не мешай работать".
Здание Генеральной прокуратуры Украины
11 февраля, 10:32Сказано в эфире
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Затем участники митинга перешли к зданию Верховной рады.
Ранее на сайте Верховной рады был зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Сытник заявил, что уйдет в отставку, когда осознает, что "выполнил свою миссию".
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Олег БахматюкНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Артем СытникКиевУкраина
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