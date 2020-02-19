Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма

Он отметил, что суфизм (мистическое течение в исламе, последователи которого исповедуют аскетизм, совершают духовные практики) направлен на самосовершенствование, борьбу со своим эго, призывает к взаимоуважению и порядку, что "это живая религия, или душа религии, как ее называют".