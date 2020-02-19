Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Ученым необходимо изучить опыт российского суфизма, который является хорошей профилактикой экстремизма, заявил в среду РИА Новости председатель духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов.
"Суфийские ученые дают обоснование противодействию чрезмерности - экстремизму, терроризму - которое запрещено в исламе. Суфизм призывает человека к работе над собой, внутри себя и в этом смысле очень полезен для профилактики экстремизма", - сказал РИА Новости Крганов, комментируя итоги круглого стола "Вклад исламского наследия в духовное развитие российского общества", прошедшего в среду в Общественной палате России.
Он отметил, что суфизм (мистическое течение в исламе, последователи которого исповедуют аскетизм, совершают духовные практики) направлен на самосовершенствование, борьбу со своим эго, призывает к взаимоуважению и порядку, что "это живая религия, или душа религии, как ее называют".
В этой связи Крганов призвал изучать опыт российского суфизма.
"Суфизм – составная часть исламской культуры в России. Важно возродить отечественную богословскую школу, но многие великие ученые придерживались суфизма. До создания Екатериной II оренбургского магометанского духовного собрания, действовали суфийские направления, которые мало изучены. Нужно изучать источники, привлекая как светских, так и религиозных ученых, возродить основы, литературу", - подытожил представитель ДСМР.