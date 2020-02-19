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Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
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РИА Новости

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

15:07 19.02.2020 (обновлено: 04:00 20.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
Это затронет почти четыре миллиона россиян, из них 3,2 миллиона — получатели соцвыплат.
Расходы составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца текущего года, добавил министр. Размер индексации существенно выше, чем в прошлые годы: 2% в 2019-м, 2,9% — в 2018-м.
Отмечается, что одновременно, исходя из соответствующих размеров соцпенсий, повысят выплаты по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву; участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и другие.
Социальная пенсия — регулярная госвыплата, которая назначается по старости (65 лет для женщин и 70 — для мужчин), если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии. Также социальную пенсию получают инвалиды и дети без кормильца. Средний размер в 2019 году составлял 9266 рублей.
Выдача пенсий
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Эксперт рассказал о целесообразности индексации пенсий
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Обсудить 92
Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Кто не дожил до пенсии, при этом накопил на неё, должен быть похоронен за счёт пенсионного фонда, то есть бесплатно. И накопления должны передаваться по наследству
19 февраля, 15:44
Алексей Metal
2824232238
Сейчас налетят финансовые эксперты с криками что это мало и очень плохо))
19 февраля, 15:08
Сила В Правде
130101065149
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