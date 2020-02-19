Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава Минтруда Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Это затронет почти четыре миллиона россиян, из них 3,2 миллиона — получатели соцвыплат.

Расходы составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца текущего года, добавил министр. Размер индексации существенно выше, чем в прошлые годы: 2% в 2019-м, 2,9% — в 2018-м.

Отмечается, что одновременно, исходя из соответствующих размеров соцпенсий, повысят выплаты по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву; участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и другие.