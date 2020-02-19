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Религия и мировоззрение
2020-02-19T15:05+0300
https://ria.ru/20200219/1564969244.html
Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
https://cdn21.img.ria.ru/images/153306/04/1533060489_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_f38bcc928e4408ce3231e3c115d98e22.jpg
РИА Новости

Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель

15:05 19.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х, митрополит Волоколамский Иларион и митрополит Филиппопольский Нифон на патриаршем подворье Антиохийской православной церкви в Дамаске, Сирия. 17 ноября 2018
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х, митрополит Волоколамский Иларион и митрополит Филиппопольский Нифон на патриаршем подворье Антиохийской православной церкви в Дамаске, Сирия. 17 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представитель Антиохийского патриарха в Москве митрополит Филиппопольский Нифон сообщил в среду РИА Новости, что не располагает точными данными относительно участия патриарха Иоанна в совещании предстоятелей в Иордании в конце февраля.
"Точной информации нет. Я так думаю, что собирается", - сказал представитель Антиохийского патриарха при патриархе Московском и всея Руси, отвечая на вопрос о том, приедет ли патриарх Иоанн X в Амман на совещание глав и представителей поместных церквей 26 февраля.
Иерусалимский патриарх Феофил ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Всем предстоятелям патриарх Феофил направил письма с приглашением. Идею Иерусалимского патриарха ранее уже поддержали Русская, Сербская, Румынская, Польская церкви и Церковь Чешских земель и Словакии. По информации УПЦ, положительно относятся к этой инициативе также в Антиохийской церкви.
В то же время предстоятели Константинопольской, Элладской, Грузинской, Кипрской и Албанской церквей уже заявили, что на совещание в Амман не поедут. По их мнению, созыв подобных мероприятий является привилегией исключительно Константинопольского патриарха. Нет информации пока по позиции Александрийского и Болгарского патриархатов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
12 февраля, 20:45Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИоанн X (Патриарх Антиохийский и всего Востока)Русская православная церковьИордания
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