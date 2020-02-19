Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представитель Антиохийского патриарха в Москве митрополит Филиппопольский Нифон сообщил в среду РИА Новости, что не располагает точными данными относительно участия патриарха Иоанна в совещании предстоятелей в Иордании в конце февраля.

"Точной информации нет. Я так думаю, что собирается", - сказал представитель Антиохийского патриарха при патриархе Московском и всея Руси, отвечая на вопрос о том, приедет ли патриарх Иоанн X в Амман на совещание глав и представителей поместных церквей 26 февраля.

Иерусалимский патриарх Феофил ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Всем предстоятелям патриарх Феофил направил письма с приглашением. Идею Иерусалимского патриарха ранее уже поддержали Русская, Сербская, Румынская, Польская церкви и Церковь Чешских земель и Словакии. По информации УПЦ, положительно относятся к этой инициативе также в Антиохийской церкви.

В то же время предстоятели Константинопольской, Элладской, Грузинской, Кипрской и Албанской церквей уже заявили, что на совещание в Амман не поедут. По их мнению, созыв подобных мероприятий является привилегией исключительно Константинопольского патриарха. Нет информации пока по позиции Александрийского и Болгарского патриархатов.