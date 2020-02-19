Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Представитель Антиохийского патриарха в Москве митрополит Филиппопольский Нифон сообщил в среду РИА Новости, что не располагает точными данными относительно участия патриарха Иоанна в совещании предстоятелей в Иордании в конце февраля.
"Точной информации нет. Я так думаю, что собирается", - сказал представитель Антиохийского патриарха при патриархе Московском и всея Руси, отвечая на вопрос о том, приедет ли патриарх Иоанн X в Амман на совещание глав и представителей поместных церквей 26 февраля.
Иерусалимский патриарх Феофил ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Всем предстоятелям патриарх Феофил направил письма с приглашением. Идею Иерусалимского патриарха ранее уже поддержали Русская, Сербская, Румынская, Польская церкви и Церковь Чешских земель и Словакии. По информации УПЦ, положительно относятся к этой инициативе также в Антиохийской церкви.
В то же время предстоятели Константинопольской, Элладской, Грузинской, Кипрской и Албанской церквей уже заявили, что на совещание в Амман не поедут. По их мнению, созыв подобных мероприятий является привилегией исключительно Константинопольского патриарха. Нет информации пока по позиции Александрийского и Болгарского патриархатов.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.