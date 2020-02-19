Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году

"Двадцатого февраля президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ. Будут подведены итоги деятельности органов ФСБ в 2019 году и определены приоритетные задачи на текущий год", - говорится в сообщении.