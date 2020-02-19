Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг на заседании коллегии ФСБ подведет итоги деятельности службы в 2019 году и определит приоритетные задачи на текущий год, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцатого февраля президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ. Будут подведены итоги деятельности органов ФСБ в 2019 году и определены приоритетные задачи на текущий год", - говорится в сообщении.
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