Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба

СУХУМ, 19 фев - РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Абхазии, кандидат в президенты Леонид Дзапшба назвал базовыми направлениями социально-экономического развития республики безопасность и усиление интеграции с Россией.
В понедельник ЦИК Абхазии официально зарегистрировал трех кандидатов в президенты, среди которых был Дзапшба.
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"Абхазии нужно двигаться к глубокой интеграции с Россией и делать это нужно как можно быстрее. Ведь у нас уже давно должен был заработать аэропорт, границу на Псоу (граница с РФ, прим.ред.) нужно максимально упростить. Также стоит обязательно привести в порядок вокзалы, железную дорогу и так далее. Для этого нужна абсолютная безопасность и я знаю, как ее обеспечить в Абхазии в кратчайшие сроки", - заявил Дзапшба РИА Новости.
По его словам, в последние годы по вине республики РФ сократила финансовую поддержку, и Абхазия должна обсудить с российскими коллегами сложившуюся ситуацию для улучшения дел. Также Дзапшба добавил, что Россия является стратегическим партнером Абхазии и благодаря той помощи, которая сегодня ей оказывается, в республике решаются многие социальные вопросы.
Выборы президента пройдут в Абхазии 22 марта. В январе ЦИК отменил результаты прошедших летом 2019 года выборов главы государства. Это было сделано на фоне акций протеста, когда оппозиция ворвалась в администрацию президента, требуя его отставки.