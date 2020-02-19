Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба

"Абхазии нужно двигаться к глубокой интеграции с Россией и делать это нужно как можно быстрее. Ведь у нас уже давно должен был заработать аэропорт, границу на Псоу (граница с РФ, прим.ред.) нужно максимально упростить. Также стоит обязательно привести в порядок вокзалы, железную дорогу и так далее. Для этого нужна абсолютная безопасность и я знаю, как ее обеспечить в Абхазии в кратчайшие сроки", - заявил Дзапшба РИА Новости.