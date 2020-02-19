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Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
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РИА Новости

Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон

14:58 19.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев – РИА Новости. Специалисты Азово-Черноморского территориального управления (АЧТУ) Росрыболовства рассматривают браконьерство как основную версию массовой гибели рыбы в реке Дон на территории Ростовской области, сообщает правительство региона.
Во вторник в одной из групп, посвященных Ростову-на-Дону, в соцсети "ВКонтакте" появилось фото берега реки Дон в районе Ростова-на-Дону с большим количеством мертвой рыбы. Как сообщают пользователи, на фото - пеленгас и окунь. В минприроды области РИА Новости подтвердили, что к ним поступила информация о гибели рыбы, ее направили в надзорные ведомства и службы.
По данным правительства области, специалисты выехали на место происшествия, где отобрали образцы погибшей рыбы и воды, сейчас их исследуют в филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
"Одной их основных версий специалисты АЧТУ предполагают браконьерство: незаконный вылов, не поместившуюся в судно рыбу нарушители могли просто выбросить в воду. На это указывает короткий участок гибели на отмели и особенности повреждения рыбы", - говорится в информации.
Сотрудники филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии подсчитывают нанесенный ущерб, инспекторы АЧТУ проводят опрос рыбаков. По результатам работы будет принято решение о передаче данных в правоохранительные органы.
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Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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