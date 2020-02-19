Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон

Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев – РИА Новости. Специалисты Азово-Черноморского территориального управления (АЧТУ) Специалисты Азово-Черноморского территориального управления (АЧТУ) Росрыболовства рассматривают браконьерство как основную версию массовой гибели рыбы в реке Дон на территории Ростовской области , сообщает правительство региона.

Во вторник в одной из групп, посвященных Ростову-на-Дону, в соцсети "ВКонтакте" появилось фото берега реки Дон в районе Ростова-на-Дону с большим количеством мертвой рыбы. Как сообщают пользователи, на фото - пеленгас и окунь. В минприроды области РИА Новости подтвердили, что к ним поступила информация о гибели рыбы, ее направили в надзорные ведомства и службы.

По данным правительства области, специалисты выехали на место происшествия, где отобрали образцы погибшей рыбы и воды, сейчас их исследуют в филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

"Одной их основных версий специалисты АЧТУ предполагают браконьерство: незаконный вылов, не поместившуюся в судно рыбу нарушители могли просто выбросить в воду. На это указывает короткий участок гибели на отмели и особенности повреждения рыбы", - говорится в информации.