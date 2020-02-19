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В Йемене взорвали машину министра обороны страны
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РИА Новости

В Йемене взорвали машину министра обороны страны

14:57 19.02.2020 (обновлено: 15:13 19.02.2020)
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© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
ДОХА, 19 фев- РИА Новости. Покушение на министра обороны международно признанного правительства Йемена Мухаммеда Али аль-Макдаши предпринята в среду на востоке страны, в результате подрыва его автомобиля на мине чиновник не пострадал, сообщил в социальной сети Twitter советник министра информации Йемена Мухтар ар-Рахби.
"Министр обороны Йемена спасся во время покушения в результате подрыва на мине его автомобиля в ходе поездки на восточный фронт. Есть убитые и раненые среди его сопровождения", - отметил ар-Рахби.
Как сообщил телеканал "Аль-Джазира", покушение произошло к западу от провинции Маариб, его жертвами стали четыре сопровождающих.
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