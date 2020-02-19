В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Прокуратура немецкого города Крефельд начала проверку в отношении фракции партии Прокуратура немецкого города Крефельд начала проверку в отношении фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в связи с распространением раскрасок с, предположительно, ксенофобскими и расистскими мотивами, сообщает телерадиокомпания WDR со ссылкой на полицию города.

Сообщается, что на одном из организованных партией мероприятий в городе Крефельд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия АдГ распространяла книжки-раскраски с рисунками, "преувеличивающими клише и стереотипы о мигрантах в различных ситуациях".

Например, на одном из рисунков можно увидеть автопарад, почти все участники которого держат огнестрельное оружие в руках. При этом вокруг развеваются турецкие флаги, автомобили также украшены изображением флага Турции . На другом рисунке, как сообщает WDR, можно увидеть людей в тюрбанах, которые кружат вокруг Кёльнского собора на коврах-самолетах.

По данным полиции Крефельда, против фракции партии в земельном парламенте было подано заявление, и правоохранительные органы уже ведут расследование. Прокуратура города начала проверку в отношении партии по подозрению в разжигании межнациональной розни. Кроме того, она рассматривает вопрос о том, были ли неправомерно использованы денежные средства фракции на скандальную раскраску.

Газета Westdeutsche Zeitung отмечает, что в предисловии к раскраске председатель фракции в ландтаге Маркус Вагнер говорит о "юмористических рисунках". Цель этой книги, объясняет Вагнер, состоит в том, чтобы "необычным образом представить основы нашей парламентской работы, который СМИ не оценивают так, как нам бы этого хотелось". Всего в книге 57 рисунков.