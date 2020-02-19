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В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
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РИА Новости

В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет

14:57 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Первое чтение поправок в федеральный бюджет РФ на 2020-2022 годы планируется провести на заседании Госдумы 4 марта, сообщил журналистам глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
На рассмотрение комитета, по его словам, законопроект планируется вынести 2 марта.
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Поправки вносятся для реализации социальных мер из послания президента, в частности средства необходимы на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет; расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличение на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей; организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, модернизацию первичного звена здравоохранения.
Минфин ранее сообщал, что поправки предусматривают увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 миллиарда рублей - до 19,666 триллиона рублей, в 2021 году - на 556,9 миллиарда рублей, до 21,190 триллиона, в 2022 году - на 677,6 миллиарда рублей, до 22,44 триллиона рублей. В целом расходы государства на реализацию мер из послания составят за трехлетку 4,57 триллиона рублей, в том числе 4,36 триллиона из федерального бюджета. Новые - около 2 триллионов и 1,85 триллиона рублей соответственно.
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Однако доходы также вырастут: в текущем году - на 214 миллиардов рублей, до 20,594 триллиона рублей, в 2021 году - на 645 миллиардов, до 21,892 триллиона, в 2022 году - на 755 миллиардов, до 22,814 триллиона рублей. В результате профицит бюджета на 2020 год сохранится, как и планировалось, на уровне 0,8% ВВП, а на 2021 и 2022 годы даже увеличивается на 0,1 процентного пункта - до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.
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Андрей МакаровГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияЭкономика
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