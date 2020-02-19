В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Первое чтение поправок в федеральный Первое чтение поправок в федеральный бюджет РФ на 2020-2022 годы планируется провести на заседании Госдумы 4 марта, сообщил журналистам глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

На рассмотрение комитета, по его словам, законопроект планируется вынести 2 марта.

Поправки вносятся для реализации социальных мер из послания президента, в частности средства необходимы на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет; расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличение на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей; организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, модернизацию первичного звена здравоохранения.

Минфин ранее сообщал, что поправки предусматривают увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 миллиарда рублей - до 19,666 триллиона рублей, в 2021 году - на 556,9 миллиарда рублей, до 21,190 триллиона, в 2022 году - на 677,6 миллиарда рублей, до 22,44 триллиона рублей. В целом расходы государства на реализацию мер из послания составят за трехлетку 4,57 триллиона рублей, в том числе 4,36 триллиона из федерального бюджета. Новые - около 2 триллионов и 1,85 триллиона рублей соответственно.