В Верхневолжье в этом году намечен ремонт шести сельских ДК

Кроме того, запланировано создание виртуального концертного зала на площадке муниципального учреждения культуры в Лихославльском районе.

По словам губернатора области Игоря Рудени, развитие отрасли культуры дает возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение в духе традиционных ценностей, а национальный проект предусматривает комплекс мер по созданию современных культурно-образовательных комплексов, сельских клубов и домов культуры, виртуальных концертных залов.