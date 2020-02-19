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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-02-19T14:55+0300
https://ria.ru/20200219/1564968606.html
В Верхневолжье в этом году намечен ремонт шести сельских ДК
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РИА Новости

В Верхневолжье в этом году намечен ремонт шести сельских ДК

14:55 19.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМост через реку Волга в городе Твери
Мост через реку Волга в городе Твери
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 19 фев – РИА Новости. В рамках реализации национального проекта "Культура" в этом году в Тверской области отремонтируют шесть сельских домов культуры в четырех муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба областного правительства.
Кроме того, запланировано создание виртуального концертного зала на площадке муниципального учреждения культуры в Лихославльском районе.
По словам губернатора области Игоря Рудени, развитие отрасли культуры дает возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение в духе традиционных ценностей, а национальный проект предусматривает комплекс мер по созданию современных культурно-образовательных комплексов, сельских клубов и домов культуры, виртуальных концертных залов.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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