В Верхневолжье в этом году намечен ремонт шести сельских ДК

ТВЕРЬ, 19 фев – РИА Новости. В рамках реализации национального проекта "Культура" в этом году в Тверской области отремонтируют шесть сельских домов культуры в четырех муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба областного правительства.
Кроме того, запланировано создание виртуального концертного зала на площадке муниципального учреждения культуры в Лихославльском районе.
По словам губернатора области Игоря Рудени, развитие отрасли культуры дает возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение в духе традиционных ценностей, а национальный проект предусматривает комплекс мер по созданию современных культурно-образовательных комплексов, сельских клубов и домов культуры, виртуальных концертных залов.