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Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
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РИА Новости

Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС

14:55 19.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовый участок федеральной трассы "Подъезд к городу Майкопу" автомобильной дороги "Кавказ" в республике Адыгея
Новый участок федеральной трассы Подъезд к городу Майкопу автомобильной дороги Кавказ в республике Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В ГИБДД прорабатывают идею об СМС-рассылках, с помощью которых автомобилистов будут предупреждать об аварийных участках на дорогах, сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.
Он рассказал, что ведомство разработало электронную карту очагов ДТП, ее нет в открытом доступе, однако Госавтоинспекция намерена передавать такую информацию в интернет, чтобы автомобилисты видели места аварий и могли планировать свои поездки.

"Более того, есть идея, чтобы предупреждать людей в формате СМС-рассылок о том, что они приближаются к такому месту. Такие технологии есть у операторов связи, и они хотят работать в этом направлении. Думаю, что это будет реализовано в ближайшем будущем", - заявил Понарьин в интервью радиостанции "Милицейская волна".

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