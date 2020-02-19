Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В ГИБДД прорабатывают идею об СМС-рассылках, с помощью которых автомобилистов будут предупреждать об аварийных участках на дорогах, сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.
Он рассказал, что ведомство разработало электронную карту очагов ДТП, ее нет в открытом доступе, однако Госавтоинспекция намерена передавать такую информацию в интернет, чтобы автомобилисты видели места аварий и могли планировать свои поездки.
"Более того, есть идея, чтобы предупреждать людей в формате СМС-рассылок о том, что они приближаются к такому месту. Такие технологии есть у операторов связи, и они хотят работать в этом направлении. Думаю, что это будет реализовано в ближайшем будущем", - заявил Понарьин в интервью радиостанции "Милицейская волна".
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