S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Продажа контрольного пакета акций Сбербанка Центробанком правительству России может помочь вернуть инфляцию в стране к 4%, но значительного инфляционного скачка не будет, считают аналитики международного рейтингового агентства Продажа контрольного пакета акций Сбербанка Центробанком правительству России может помочь вернуть инфляцию в стране к 4%, но значительного инфляционного скачка не будет, считают аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings

Минфин и ЦБ в феврале согласовали схему передачи контроля в Сбербанке. Предполагается, что правительство поэтапно выкупит акции у ЦБ за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за шесть месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи.

"По нашему мнению, сделка будет настолько маленькой, что позволит избежать значительного ускорения инфляции, поскольку дополнительные расходы будут распределены в течение следующих трех лет; по факту она может помочь поднять уровень инфляции, примерно, к целевому показателю в 4%", - говорится в обзоре.

Кроме того, эксперты S&P не видят значительных макроэкономических и фискальных рисков от данной сделки. Агентство отмечает, что благодаря многолетней бюджетной консолидации цена на нефть, при которой бюджет РФ будет сбалансированным, опустилась в 2019 году ниже отметки 50 долларов за баррель, и это один из самых низких показателей для экспортеров нефти и газа, которых рейтингует S&P.

"Учитывая наши текущие прогнозы по ценам на нефть на уровне 60 долларов за баррель в 2020 году и 55 долларов в 2021 году и далее, значительный среднесрочный риск для бюджетной стабильности представляется маловероятным", - отмечает агентство.