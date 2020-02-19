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S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%
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РИА Новости

S&P: сделка по Сбербанку может помочь вернуть инфляцию в России к 4%

14:53 19.02.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтенд "Сбербанка"
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Нина Зотина
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Стенд "Сбербанка". Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Продажа контрольного пакета акций Сбербанка Центробанком правительству России может помочь вернуть инфляцию в стране к 4%, но значительного инфляционного скачка не будет, считают аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.
Минфин и ЦБ в феврале согласовали схему передачи контроля в Сбербанке. Предполагается, что правительство поэтапно выкупит акции у ЦБ за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за шесть месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи.
"По нашему мнению, сделка будет настолько маленькой, что позволит избежать значительного ускорения инфляции, поскольку дополнительные расходы будут распределены в течение следующих трех лет; по факту она может помочь поднять уровень инфляции, примерно, к целевому показателю в 4%", - говорится в обзоре.
Кроме того, эксперты S&P не видят значительных макроэкономических и фискальных рисков от данной сделки. Агентство отмечает, что благодаря многолетней бюджетной консолидации цена на нефть, при которой бюджет РФ будет сбалансированным, опустилась в 2019 году ниже отметки 50 долларов за баррель, и это один из самых низких показателей для экспортеров нефти и газа, которых рейтингует S&P.
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"Учитывая наши текущие прогнозы по ценам на нефть на уровне 60 долларов за баррель в 2020 году и 55 долларов в 2021 году и далее, значительный среднесрочный риск для бюджетной стабильности представляется маловероятным", - отмечает агентство.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что продажа контрольного пакета акций Сбербанка правительству ускорит инфляцию в России незначительно - на 0,2 процентного пункта, других проинфляционных рисков ЦБ не видит. При этом она отмечала, что сделка не окажет значительного влияния на курс рубля и не скажется на денежно-кредитной политике регулятора. По данным Росстата, в 2019 году инфляция в РФ составила 3%, по итогам января в годовом выражении – 2,4%.
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Эльвира НабиуллинаСбербанк РоссииФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
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