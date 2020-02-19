Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T15:38+0300
https://ria.ru/20200219/1564968262.html
Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
https://cdn23.img.ria.ru/images/153159/96/1531599654_0:96:1036:679_1036x0_80_0_0_bab99f5b4e295e45d53f68138fd1efb8.jpg
РИА Новости

Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного

14:50 19.02.2020 (обновлено: 15:38 19.02.2020)
1501
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинские военные
Украинские военные
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Командира подразделения Вооруженных сил Украины обвинили в избиении подчиненного, который затем скончался. Об этом сообщается на сайте Государственной службы расследований Украины.
Инцидент произошел в июле 2016 года. По данным следствия, при выполнении задач в Донецкой области командир применил физическое насилие к подчиненному "из-за недовольства нарушением воинской дисциплины".
"В результате так называемого воспитательного процесса потерпевший получил тяжелые телесные повреждения", — говорится в сообщении.
Сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
11 февраля, 02:13
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
5779857
Обсудить 2
Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, изъятые сотрудниками ФСБ при задержании подростков, готовивших террористические акты на территории России
Родные рассказали о поведении подростков, готовивших теракты в Керчи
Крым
Украинский генерал признал потерю Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Европа "забыла спросить" мнение Киева о Донбассе
Кадры учений танкистов ЗВО
Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб модернизированных Т-72
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Помощь от агентства США по международному развитию (USAID)
США выделят $38 миллионов на обучение украинцев "ценностям демократии"
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Венесуэльские боливары
Bloomberg: Россия напечатает деньги для Венесуэлы
Самолет Boeing-737 Max
СМИ: в топливных баках Boeing 737 MAX нашли посторонние предметы
Кашалот
"Самое страшное место на земле": где кое-кому лучше не появляться
Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Владислав Сурков
Песков прокомментировал отставку Суркова
Здание клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге
В Петербурге уволили главврача больницы, откуда сбежали пациенты
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Глава ЛНР ответил на заявления Киева о попытке наступления ополченцев
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
Пятая годовщина Минских соглашений: заткнуть Украину
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту упавшего Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36В Сети появилось видео инцидента с российским "Тигром" в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:08Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек
03:52Трамп назначит посла США в Германии и. о. директора нацразведки
Лента новостейМолния