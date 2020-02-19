Командира подразделения ВСУ обвинили в убийстве подчиненного

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Командира подразделения Командира подразделения Вооруженных сил Украины обвинили в избиении подчиненного, который затем скончался. Об этом сообщается на сайте Государственной службы расследований Украины.

Инцидент произошел в июле 2016 года. По данным следствия, при выполнении задач в Донецкой области командир применил физическое насилие к подчиненному "из-за недовольства нарушением воинской дисциплины".

"В результате так называемого воспитательного процесса потерпевший получил тяжелые телесные повреждения", — говорится в сообщении.