В Москве задержали семерых исламистов

"Задержано три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых они распространяли идеологию "Таблиги Джамаат"*, подрывающую устои ислама, и вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников", — говорится в релизе спецслужбы.