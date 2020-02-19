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В Москве задержали семерых исламистов
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РИА Новости

В Москве задержали семерых исламистов

14:46 19.02.2020 (обновлено: 15:28 19.02.2020)
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© ФСБ РФЗадержание членов международной террористической организации "Таблиги Джамаат" (Экстремистская организация, запрещенная в России)
Задержание членов международной террористической организации Таблиги Джамаат (Экстремистская организация, запрещенная в России)
© ФСБ РФ
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ФСБ в Москве и Московской области задержала участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.
"Задержано три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых они распространяли идеологию "Таблиги Джамаат"*, подрывающую устои ислама, и вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников", — говорится в релизе спецслужбы.
Уточняется, что в ячейку входили уроженцы стран Центральной Азии. У них дома изъяли запрещенную литературу и атрибутику организации.
Открыто уголовное дело.
"Таблиги Джамаат"* запретили в России в 2009 году. Верховный суд пришел к выводу, что цели этого объединения — нарушение территориальной целостности России, дискриминация граждан страны по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
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Таблиги ДжамаатФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Неправильно писать что они "исламисты" они экстремисты к исламу они никакого отношения не имеют... То что задержали молодцы..
19 февраля, 15:04
Сила В Правде
3310027
В любые смутные времена, на фоне плохих новостей, аля суд в Гааге, всегда найдётся несколько мигрантов мусульман с религиозной литературой.
19 февраля, 15:24
КМКостя Магомедов
9000028
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