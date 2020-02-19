В Москве задержали семерых исламистов

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ФСБ в Москве и Московской области задержала участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.
"Задержано три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых они распространяли идеологию "Таблиги Джамаат"*, подрывающую устои ислама, и вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников", — говорится в релизе спецслужбы.
Уточняется, что в ячейку входили уроженцы стран Центральной Азии. У них дома изъяли запрещенную литературу и атрибутику организации.
Открыто уголовное дело.
"Таблиги Джамаат"* запретили в России в 2009 году. Верховный суд пришел к выводу, что цели этого объединения — нарушение территориальной целостности России, дискриминация граждан страны по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям.
*Экстремистская организация, запрещенная в России