ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Центробанк подготовил методические рекомендации , в которых советует банкам не взимать с клиентов повышенные комиссии по многим экономически обоснованным операциям.

В частности, к таким операциям относятся перечисления зарплат и других подобных платежей — например, индивидуальным предпринимателям, тем, кто занимается частной практикой (нотариусам или адвокатам), а также самозанятым. Касается это и выплат дивидендов, алиментов, пенсий, стипендий, страховых возмещений и тому подобного.

Повышенные комиссии не следует брать и при переводе денег с одного банковского счета клиента на другой, в том числе в другом банке.

Как отметил регулятор, рекомендации подготовлены на основе анализа практики применения банками "антиотмывочных" мер.