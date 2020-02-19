ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Центробанк подготовил методические рекомендации, в которых советует банкам не взимать с клиентов повышенные комиссии по многим экономически обоснованным операциям.
В частности, к таким операциям относятся перечисления зарплат и других подобных платежей — например, индивидуальным предпринимателям, тем, кто занимается частной практикой (нотариусам или адвокатам), а также самозанятым. Касается это и выплат дивидендов, алиментов, пенсий, стипендий, страховых возмещений и тому подобного.
Повышенные комиссии не следует брать и при переводе денег с одного банковского счета клиента на другой, в том числе в другом банке.
Как отметил регулятор, рекомендации подготовлены на основе анализа практики применения банками "антиотмывочных" мер.
В декабре в Федеральной антимонопольной службе заявили, что рассматривают возможность наказывать банки, которые устанавливают прогрессивные комиссии, прикрываясь "антиотмывочным" законодательством. Тогда в ведомстве обратили внимание на "устойчивую тенденцию установления кредитными организациями прогрессивной тарификации" таких операций, а также повышенных комиссий на вывод средств при закрытии счета.
20 января, 09:36Банкам могут запретить "антиотмывочные" тарифы, сообщили СМИ