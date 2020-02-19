Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля

"За 140 лет наблюдения было четыре-пять случаев такой экстремально теплой зимы, с аномалией сезона более плюс четырех градусов Цельсия, и во всех этих случаях следующий месяц был теплым, то есть аномалия марта была положительная", — пояснила Позднякова.