Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT, какая погода ждет жителей столицы в конце февраля.
По ее словам, в последние дни месяца воздух в Москве прогреется до плюс пяти и выше.
"За 140 лет наблюдения было четыре-пять случаев такой экстремально теплой зимы, с аномалией сезона более плюс четырех градусов Цельсия, и во всех этих случаях следующий месяц был теплым, то есть аномалия марта была положительная", — пояснила Позднякова.
Если тенденция сохранится, то в марте москвичей также ждет теплая погода, заключила синоптик.
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