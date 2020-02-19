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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля

14:46 19.02.2020 (обновлено: 15:29 19.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT, какая погода ждет жителей столицы в конце февраля.
По ее словам, в последние дни месяца воздух в Москве прогреется до плюс пяти и выше.

"За 140 лет наблюдения было четыре-пять случаев такой экстремально теплой зимы, с аномалией сезона более плюс четырех градусов Цельсия, и во всех этих случаях следующий месяц был теплым, то есть аномалия марта была положительная", — пояснила Позднякова.

Если тенденция сохранится, то в марте москвичей также ждет теплая погода, заключила синоптик.
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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